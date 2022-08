By

Sapevi che il test del coinquilino perfetto può dirci veramente che tipo di persona sei? Hai quattro opzioni: chi sceglierai per vivere con te?

Tutti, prima o poi, abbiamo avuto a che fare con dei coinquilini.

Poco importa che fossero amici, colleghi dell’Università, perfetti sconosciuti od un fidanzato con cui è finita male.

Vivere da soli insieme ad altre persone è un modo per conoscersi meglio e anche per conoscere (a fondo) le altre persone.

Che ne dici: ti va di giocare con noi con il nostro test della personalità di oggi?

Test del coinquilino perfetto: scegli il tuo e scopri chi sei veramente

Oggi abbiamo deciso di proporti il test del coinquilino perfetto.

No, tranquilla: non devi tornare agli anni dell’Università, quando dividevi casa con cinque persone e nessuna di loro aveva orari normali o lavava mai i piatti nel lavello!

Il test del coinquilino perfetto ti chiede solo di dirci che tipo di persona vorresti avere come coinquilino nella vita, immaginando di poter dividere casa con qualcuno al di fuori della tua situazione abitativa attuale.

Insieme scopriremo davvero chi sei in base alla tua scelta.

Che ne dici: ti va di giocare con noi?

il tuo animale domestico : prima di dirti chi sei veramente, abbiamo una domanda per te. Non è che sei anche nella classifica dei segni zodiacali più introversi di tutto l’oroscopo ?

No, dai, scherziamo. La tua scelta, però, ci dice che sei una persona sicuramente amante della sua pace e della sua solitudine, che preferirebbe vivere con un compagno silenzioso piuttosto che con un altro umano!

Sei una persona che sa prendersi delle responsabilità, che lavora duramente e che, però, non vuole più essere ferita. Per questo avere un amico peloso è il modo migliore per assicurarsi un affetto duraturo senza aver paura di ritrovarsi traditi, prima o poi!

Te lo vedi ancora guardandolo con delle lenti rosate e sai che lui è l’uomo della tua vita. Il coinquilino perfetto è proprio il tuo partner!

Probabilmente hai a che fare con una delle poche persone che raccolgono i propri calzini dopo averli levati dopo una lunga giornata e per questo noi ti invidiamo.

Scherzi a parte, però: se sei hai scelto il tuo fidanzato nel test del coinquilino perfetto si vede che tra voi c’è un vero e proprio sentimento d’amore fortissimo, di voglia di costruire insieme.

Che ne dici: ti sembra anche il caso di fare il test per scoprire quanto tu potresti essergli infedele ?

Sei una persona che ama essere circondata dai propri amici, che ride e scherza costantemente. A te non dispiacerebbe neanche tornare ai tempi dell’Università, quando la casa era piena di persone e c’era sempre qualcosa da fare ad ogni momento!

La tua scelta ci rivela che non sei ancora pronta per le responsabilità ed in questo non c’è niente di male. Vivere con la tua migliore amica, infatti, ti permette di essere una persona ancora in presa alle passioni della vita, correndo da una parte all’altra senza sapere bene cosa stai facendo. Che problema c’è: la tua coinquilina sarà sempre dalla tua parte!

Poco importa quale sia il familiare con cui vorresti andare a vivere: se un nonno che non c’è più o un figlio che deve ancora arrivare.

Sei una persona che dà una grande importanza alle proprie radici e che non ha paura di creare un’ambiente sicuro per le persone che la circondano.

La tua scelta ci mostra anche un poco di paura del futuro, la voglia di non perdere neanche un attimo vicina ai tuoi cari perché non sai mai quanto tempo ti è rimasto.

Si tratta di una scelta commovente ma che, per l’appunto, nasconde anche un poco di tristezza. Tu ami la tua famiglia e loro amano te. Vorrebbero di certo vederti spiegare le ali! Se hai scelto loro, però, non c’è niente da fare. Vuol dire che sei in assoluto una persona che farebbe di tutto per difendere le persone che ama.

Complimenti a te!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.