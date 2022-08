Con loro l’ironia non funziona: sono i segni senza senso dell’umorismo

I segni zodiacali meno divertenti di tutto l’oroscopo non sanno cosa sia l’ironia o una battuta: devi fare estrema attenzione con loro!

Hai mai conosciuto qualcuno che era totalmente, tragicamente, privo di senso dell’umorismo?

Non c’è battuta, facezia, motto di spirito o presa in giro che tenga: rispondono seriamente a tutto e non capiscono mai quando gli altri ridono intorno a loro.

Diciamoci la verità: se non hai mai conosciuto qualcuno così, forti chance ci siano che quella priva di senso dell’umorismo sia proprio tu!

I segni zodiacali meno divertenti dell’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Ehi, ci dispiace dirtelo, ma se non ridi alle battute c’è una chance che tu sia al primo posto della classifica di oggi.

Come perché?

Oggi parliamo di tutti i segni zodiacali che sono i meno divertenti dell’oroscopo. Eh sì, esiste una classifica anche per questo!

Questi segni non riescono a capire una battuta neanche se gliela spiegate più di una volta e tendono a non ridere veramente mai.

Che ne dici; ti abbiamo incuriosito abbastanza?

Scopriamo subito chi sono i segni zodiacali meno divertenti di tutto l’oroscopo!

Capricorno: quinto posto

Dobbiamo spezzare una lancia in favore dei Capricorno ed ammettere che, nonostante la loro presenza nella classifica dei segni zodiacali meno divertenti dell’oroscopo, una volta che li conoscete bene i Capricorno possono essere simpatici.

Attenzione, però. Abbiamo detto: “possono”! I nati sotto il segno del Capricorno sono persone molto serie (anche se, curiosamente, non sono nella classifica dei segni zodiacali più seri dell’oroscopo). Divertirsi e divertire non è nei loro piani!

Ariete: quarto posto

Anche i nati sotto il segno dell’Ariete sono generalmente non in grado di riconoscere l’ironia.

Per gli Ariete il motivo è semplice.

Questo è un segno che ha sempre paura di risultare ridicolo e che, per questo motivo, non riesce proprio a scherzare su niente.

Quando gli altri ridono, gli Ariete si irrigidiscono: e se si mettessero a ridere di loro? Per questo motivo gli Ariete possono anche essere particolarmente cattivi quando si fanno le battute: non sanno distinguere la crudeltà dallo scherzo!

Toro: terzo posto

Per i nati sotto il segno del Toro, essere divertenti o capire le battute sono due cose veramente difficili.

Alla base di questo loro problema c’è il fatto che i Toro detestano fare brutta figura e che, quindi, non si rilassano mai.

Per questo motivo, quindi, i Toro sono sempre sull’attenti; il modo migliore per non ridere mai è proprio questo!

La voglia di fare bella figura, quindi, impedisce a tutti i nati sotto il segno del Toro di provare a coltivare un poco di ironia. Peccato!

Aquario: secondo posto

Cari Aquario, voi sapete benissimo di avere tantissimi pregi che vi rendono tra le persone più amate ed apprezzate della vostra cerchia di amici.

Non prendetevela, quindi, se vi diciamo che siete nella classifica dei segni zodiacali meno divertenti di tutto l’oroscopo!

Gli Ariete sono persone che non riescono veramente a fare a meno di suonare sempre molto serie, molto pratiche.

Chi è nato sotto questo segno crede fermamente che ci sia un momento ed un luogo per divertirsi: peccato che non sappia proprio dire quale sia!

Con la loro vita piena di cose da fare e con tutte le responsabilità che hanno, gli Aquario considerano le persone che ridono sempre a crepapelle come delle vere e proprie irresponsabili. Che ci volete fare? Gli Aquario sono fatti così!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni zodiacali meno divertenti di tutto l’oroscopo

Cari Vergine, non prendetevela con noi se vi mettiamo al primo posto della classifica dei segni zodiacali meno divertenti di tutto l’oroscopo.

Noi sappiamo bene che voi siete persone orientate verso il successo, che non hanno tempo per frizzi, lazzi e sghignazzamenti vari.

Una volta ogni tanto, però, potreste veramente rilassarvi un attimo e farvi qualche risata!

Sempre seri e compassati come siete, voi nati sotto il segno della Vergine rischiate di essere visti come persone prive di sentimenti, poco avvezze a stare con gli altri.

Sarà per questo che siete anche nella classifica dei segni zodiacali più introversi di tutto l’oroscopo?

Poco importa, insomma, per quale motivo siate così poco interessati alle risate. Ogni tanto sarebbe meglio anche per voi riuscire a farvi una risata, lo sapete?

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.