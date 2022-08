Questi segni devono andare in vacanza questa settimana, ecco perché

Gli astrologi consigliano a questi 3 segni zodiacali di andare assolutamente in vacanza questa settimana, scopri perché.

Questa è l’ultima settimana di Agosto e gli astrologi concordano sul fatto che tre segni zodiacali dovrebbero assolutamente andare in vacanza prima del mese di Settembre. Prenotate subito la partenza!

Questi 3 segni a Settembre avranno questioni importanti delle quali occuparsi. Le stelle consigliano loro di partire adesso per le vacanze e approfittare degli effetti della Super Luna del 12 Agosto scorso per riorganizzare le idee e ripartire alla grande.

Ecco chi sono i tre segni zodiacali che devono andare in vacanza adesso

Per molti il periodo delle vacanze è già terminato e sono già rientrati al lavoro e alla solita routine, per altri segni non è stato possibile partire per le vacanze e poi ci sono i segni ritardatari, quelli che preferiscono partire a Settembre perché c’è meno affluenza e perché le vacanze costano meno. Se fai parte dei segni della classifica di oggi non aspettare di partire a Settembre, le stelle ti consigliano di disdire prenotazioni settembrine e partire immediatamente, e ti rivelano anche il perché.

TORO

il primo segno che secondo gli astrologi dovrebbe andare in vacanza prima dello scoccare del mese di Settembre è il Toro. La super luna ha dato al Toro la forza necessaria per avviare nuovi progetti, progetti radicali in grado di apportare un notevole cambiamenti non solo alla vita professionale ma anche alla vita di coppia. Per la prima volta il Toro avrà la forza necessaria per uscire dalla sua zona di comfort. Prima di iniziare ad investire tutto il suo tempo in questo nuovo progetto rivoluzionario, le stelle consigliano al Toro di partire immediatamente per le vacanze per ricaricare le batterie. La destinazione perfetta potrebbe essere Maiorca, Il Toro ha bisogno di rilassarsi, riflettere, riorganizzare le idee e tornare a casa con la chiave per realizzare il suo progetto vincente.

LEONE

Il secondo segno che dovrebbe prenotare le vacanze subito è il nativo del Leone. In questo momento il Leone, sotto l’influsso della super luna, è particolarmente concentrato sulla sua vita sentimentale, questo infatti è il momento migliore per coronare l’amore e non c’è niente di me meglio che una vacanza insieme alla persona amata per farlo. La destinazione perfetta per voi è Marrakech, meta perfetta per un soggiorno esotico e romantico al tempo stesso.

SCORPIONE

Il terzo segno in classifica è il segno dello Scorpione. Gli influssi della super luna hanno un riscontro nella vita familiare dello scorpione. In questo momento lo Scorpione dovrebbe dire alle persone che ama apertamente ciò che prova, senza nascondersi e senza mezzi termini. Lo Scorpione è un segno introverso che fa molta fatica a parlare dei suoi sentimenti, ma ora è pronto a farlo. Questo è anche il momento ideale per chiarire una situazione di friend-zone. Le stelle consigliano allo Scorpione di porsi le domande giuste e scegliere a quali persone concedere il privilegio di far parte della sua vita e quali persone allontanare. La meta perfetta per lo Scorpione è Londra, una città multiculturale è un po’ magica chi lo aiuterà a disconnettersi dalla realtà e dalla sua frenetica vita quotidiana e a vedere il mondo con occhi totalmente diversi. Al suo ritorno lo Scorpione saprà esattamente cosa fare.