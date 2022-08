Quanto siete compatibili veramente? Ecco la risposta

Il test della vera compatibilità in amore è qui per farci capire se tu ed il tuo partner siete veramente fatti l’uno per l’altra. Ecco come!

Mettiamo subito le mani avanti: perché questo test funzioni, ti diciamo subito che lo dovrai mostrare anche al tuo partner!

Oggi abbiamo deciso di proporti un test di coppia che sia in grado di darci una vera e concreta prospettiva sulla vostra compatibilità.

Curiosa di sapere come faremo?

Test della vera compatibilità di coppia: cosa vedete nel disegno?

Diciamoci la verità; sapere quanto sei compatibile con il tuo compagno è una di quelle cose che ti hanno sempre affascinato.

C’è un motivo se, quando eravamo più giovani, mandavamo messaggi a numeri sconosciuti, sottoscrivendo abbonamenti a contenuti a pagamento che ci prosciugavano il credito, per sapere quanto eravamo compatibili con la nostra crush estiva.

Ecco perché il test della vera compatibilità di coppia è qui per darci una mano!

(E tranquilla: non solo non è a pagamento ma non scaricherai neanche una suoneria a settimana pagandola 5.99 euro dopo aver fatto questo test).

Ti diciamo subito, però, che per far funzionare davvero questo test dovrai far vedere l’immagine qui sopra anche al tuo compagno.

Non dirgli cosa hai visto tu; scopri solo se avete visto lo stesso elemento e, poi, leggi i responsi che trovi qui sotto!

la serratura : questo è un simbolo veramente interessante. Potresti essere portata a pensare che la serratura parli di segreti e, quindi, di cose poco carine quando si parla di compatibilità di coppia.

Nella realtà dei fatti, però, la serratura è un simbolo che parla di sicurezza, di salvezza ed anche di qualcosa che si vuole proteggere a tutti i costi.

Se avete visto entrambi questo simbolo vuol dire che la vostra compatibilità di coppia è veramente alle stelle!

Se, invece, solo uno di voi ha visto questo elemento, poco male. Vuol dire che uno di voi è una persona che hai piedi per terra, che pensa già al futuro e che vuole già mettere le basi per una relazione stabile. L’altro, a seconda di quello che ha visto, potrebbe decidere di seguire il suo esempio… o di rovinare tutto1

Forse dovreste provare anche il test che ci dice quanto potreste essere infedeli !

Siete due persone molto passionali che amano il brivido dell’avventura. La vostra relazione si basa molto sull’amore fisico ma questo ovviamente non è un male!

Se entrambi avete visto lo stesso elemento, però, forse è il caso di chiedervi se questa sia una relazione seria o meno. Invece, se solo uno di voi due ha visto l’ombra della coppia che si bacia, forse è il caso di tenere gli occhi aperti.

Che chi ha visto l’ombra sia in cerca di qualcosa di più?

Se avete entrambi visto la coppia che si bacia formata dalle foglie della siepe, c’è una possibilità che siate due persone legate da una forma strana di romanticismo, che vi fa vedere tutto con delle lenti rosa.

Niente di male in questo ma non è ideale che vediate entrambi questo simbolo. Nel test della vera compatibilità di coppia, infatti, il fatto che siate entrambi così romantici potrebbe essere un problema.

Innamorati dell’amore, non riuscite a vedere la vera realtà della vostra coppia e finite per essere delusi l’uno dall’altra. Se, invece, solo uno di voi due ha visto questo elemento, vuol dire che deve fare attento a non diventare l’unico “romantico” della coppia. Per fortuna abbiamo qui la guida su come diventare romantici che può darvi una mano a non far rimanere da soli il partner!