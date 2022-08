Occhio a questi segni: creano sempre problemi quando non c’è bisogno

Sei uno dei segni zodiacali che creano sempre problemi a tutti quanti anche e soprattutto quando non c’è bisogno? Scopriamolo subito!

Quante volte ti è capitato di sbuffare annoiata quando la tua amica ha deciso di portare con sé la persona che crea sempre problemi?

Ah, non ti è successo mai? Ehi ma non è che sei tu la persona che crea sempre problemi?

Oggi scopriamo una classifica dell’oroscopo piuttosto particolare: chissà se ci sei anche tu nelle prime cinque posizioni!

I segni zodiacali che creano sempre problemi: ecco la classifica dell’oroscopo

Diciamoci la verità: tutti conosciamo qualcuno che crea sempre problemi.

Generalmente sono tutte quelle persone che amano ripetere: “Io non apprezzo i drammi e cerco di tenermi il più possibile alla larga dalle polemiche“.

Incredibile ma vero, chiunque ripeta questa frase (o una sua variante) è quasi sempre il tipo di persona che si trova al centro di una miriade di problemi.

Il motivo? Semplice: li crea, dal niente, in modo da rendere ogni situazione “scoppiettante“.

Scopriamo insieme di chi parliamo: ecco la classifica dei segni zodiacali che creano sempre (assolutamente sempre) problemi!

Gemelli: quinto posto

Cari Gemelli, probabilmente vi aspettavate di essere nella classifica dei segni zodiacali che creano sempre problemi.

Quello che non vi aspettavate, però, è il fatto di essere solo al quinto posto. Non male, no?

Voi Gemelli amate creare problemi ma, fortunatamente per voi, siete anche persone che poi li rifuggono completamente.

Per ogni problema che create, quindi, sparite anche completamente da un’altra questione o situazione. Che dire: siete veramente bilanciati!

Ariete: quarto posto

Gli Ariete, lo sappiamo bene, adorano i drammi ed i problemi.

Non ci sarebbe niente di male in questo se non fosse che gli Ariete non fanno altro che creare drammi e problemi ovunque vadano!

Gli Ariete sono persone che, quando non ci sono abbastanza pettegolezzi in giro, tendono a creare problemi per il puro gusto di avere qualcosa di cui parlare.

Inventano motivazioni assurde per prendersela con gli amici, diventano irascibili per un nonnulla. Meglio fare attenzione con loro!

Cancro: terzo posto

Eh sì, cari Cancro, ci siete anche voi nella classifica dei segni zodiacali che creano sempre problemi!

Sappiamo che non credete di farlo eppure è abbastanza palese che sia così.

I Cancro sono persone che tendono ad esprimere quello che vogliono in maniera abbastanza diretta e che, quindi, spesso lasciano che le proprie preferenze rendano impossibile la vita degli altri.

Avete mai provato ad obbligare un Cancro a fare qualcosa che non vuole? Ne sentirete parlare per ore e ore: i Cancro creano sempre problemi per tutto. Non è un caso che siano anche tra i segni zodiacali più drammatici dell’oroscopo!

Leone: secondo posto

Cari Leone, sapevate benissimo che sareste finiti nella parte alta di questa classifica. Non dateci ragione iniziando subito a fare problemi riguardo questa cosa!

I Leone sono persone che tendono sempre a fare problemi per un motivo ed un motivo soltanto: vogliono stare al centro dell’attenzione!

Non è un caso che vi troviate anche nella classifica dei segni zodiacali che credono proprio che tutto il mondo giri intorno a loro.

Per voi Leone è semplice creare problemi dal nulla, in modo da essere poi i protagonisti del dramma che si svolge sotto gli occhi di tutti quanti.

Niente di meglio che un bel problema inventato di sana pianta, che nasce dal vostro orgoglio o dalla vostra arroganza, per ristabilire chi sia la persona più importante!

Toro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che creano sempre problemi

Cari Toro, è giunta l’ora di affrontare la verità e di lasciar cadere questa maschera che cercate di portare sempre.

Come quale maschera: quella delle persone easy, che non fanno problemi e che mai ne farebbero!

Voi Toro siete persone assolutamente in grado di creare problemi. Lo fate per tutto ed in ogni momento!

La verità è che voi Toro siete persone estremamente critiche e giudicanti anche e soprattutto sulla vita degli altri. Ma non solo: anche voi stessi non sfuggite al vostro criticismo! Quello che succede, poi, è che quando qualcuno (o voi stessi) non si comporta come voi crediate sia meglio, ecco che iniziate a fare problemi.

Mettete il broncio, sabotate amicizie, criticate a tutto spiano: voi Toro siete un vero e proprio vulcano di questioni!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.