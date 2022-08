Test Personalità | Quale desiderio non confessi nemmeno a te stessa?

By

Con questo test della personalità faremo emergere il tuo desiderio più inconfessabile. Probabilmente rimarrai molto stupita!

I desideri sono una delle cose che vengono “censurate” più spesso dalla nostra mente. Il motivo è che alcune delle cose che desideriamo possono essere considerate sconvenienti dalla società.

Per questo motivo, al fine di essere accettati e di non essere giudicati male, spesso nascondiamo quelli che sono i nostri veri desideri.

Questo però non significa che i desideri in questione “spariscano”. Li mettiamo semplicemente “sotto il tappeto” della nostra mente e li trasformiamo in desideri inconsci.

Tutto ciò che è nell’inconscio non è facilmente analizzabile e nemmeno facilmente “raggiungibile”. Il motivo è che la nostra mente razionale ci protegge in tutti i modi, evitando di farci vedere ciò che potrebbe danneggiare il nostro benessere mentale ma anche il nostro rapporto con gli altri.

Qual è la maniera per esplorare il nostro inconscio rimanendo al sicuro? Giocando! In questo modo aggiriamo la nostra mente razionale e possiamo “sbirciare” più a fondo!

Test della Personalità del Desiderio Inconfessabile

Per eseguire questo test ti chiediamo di fare lo sforzo di non pensare troppo. Ti proponiamo quattro immagini di quattro diversi oggetti e ti chiediamo di scegliere in maniera istintiva tra uno di essi. Dopo averlo fatto leggi il profilo corrispondente e scopri il tuo desiderio più profondo!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Gabbiani al Tramonto

I gabbiani al tramonto sono il simbolo per eccellenza delle vacanze al mare ma anche di un momento di totale relax e di fuga dallo stress quotidiano.

I gabbiani sono anche considerati simbolo della libertà più assoluta, della capacità di dirigersi verso l’orizzonte quando se ne ha la voglia vivendo senza limiti e senza regole.

Se hai scelto questo simbolo significa che il tuo desiderio inconfessabile consiste nell’abbandonare tutte le tue responsabilità, lasciandotele alle spalle per essere libera di pensare solo ed esclusivamente a te stessa. Si tratta di un sogno un po’ egoista: è proprio per questo che il tuo inconscio tende a nascondertelo!

2 – Forbici

Le forbici sono lo strumento che utilizziamo più spesso per tagliare diversi tipi di oggetti, dal cibo allo scotch. Le forbici si adattano a moltissimi tipi di situazione, sono più sicure e più pratiche di un coltello e soprattutto possono essere utilizzate anche dai bambini.

A livello simbolico “tagliare” qualcosa o “tagliare” con qualcuno significa essenzialmente prendere le distanze da una situazione che ci mette a disagio, che drena le nostre energie e che ci rende infelici in qualche modo.

Se hai scelto questo simbolo significa che il tuo desiderio inconfessabile è di tagliare con qualcuno o con qualche situazione in cui ti senti “incastrata”.

Molto probabilmente si tratta di un legame inevitabile o che viene percepito come troppo solido per essere spezzato: quello con un familiare o con un fidanzato storico sono i tipici rapporti di questo tipo. Anche il rapporto con un capo pigro e incompetente o con un’amica storica ma inaffidabile potrebbero essere buoni esempi.

Il tuo inconscio ti tiene nascosto questo desiderio perché lo considera troppo pericoloso: dare un taglio così netto a un certo aspetto della tua vita significherebbe fare una vera e propria rivoluzione!

3 – Scarpe Louboutin

Le scarpe dal tacco a stiletto e con la suola rossa sono diventate dei veri e propri oggetti di culto ma anche un’icona di fascino e di stile.

Queste scarpe non possono essere indossate sempre: un po’ perché di certo sono troppo chic per usarle al supermercato, un po’ perché sono maledettamente scomode. Se anche dovessimo possedere un paio di questi bellissimi tacchi, quindi, per la maggior parte del tempo rimarrebbero nella scarpiera, al sicuro.

A livello simbolico i tacchi dalla suola rossa rappresentano forza, determinazione e grandissima sensualità. A mancarti, in questo periodo della tua vita, dev’essere proprio una sensualità forte o addirittura trasgressiva.

Forse in passato hai avuto modo di sperimentare un po’ di più dal punto di vista sessuale: magari avevi un partner disposto a divertirsi insieme a te oppure ti sentivi più predisposta. Ora potresti sentirti troppo matura e “saggia” per essere trasgressiva, quindi per evitare di essere giudicata male il tuo inconscio nasconde questa parte di te. Il problema è che essere trasgressivi non è sbagliato, soprattutto a piccole dosi!

4 – Regina degli Scacchi

La Regina degli scacchi è senza ombra di dubbio il pezzo più forte della scacchiera. Anche se la partita termina quando un Re viene mangiato, quindi il Re è il pezzo più importante della scacchiera, la Regina è senza ombra di dubbio il pezzo più forte e più versatile.

Al di fuori degli scacchi, la Regina è il simbolo del potere femminile assoluto. Essere Regina significa (per molte) essere completamente al di sopra della legge, fare ciò che si desidera e poter dare ordini a chiunque.

Anche se nel mondo vero le cose non stanno affatto così, a livello psicologico la Regina porta con sé questo tipo di significati.

Se hai scelto questo simbolo vuol dire che il tuo desiderio più inconfessabile è di avere maggior potere. Molto probabilmente ti senti migliore di chi ti sta intorno e vorresti davvero prendere le redini della situazione per dimostrare agli altri “come si fa”.

Il motivo per cui il tuo inconscio ti nasconde questo desiderio è che chi pensa di essere migliore degli altri in genere viene considerato superbo ed egocentrico. Non è detto che tu lo sia: magari sei semplicemente oggettiva!