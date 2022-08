Scopri se devi aspettarti dei problemi con il nostro test del bruco

By

Il test del bruco può svelarci come andrà la tua vita nel prossimo futuro: che ne dici, ti va di provarlo insieme a noi e di scoprire il tuo futuro?

Ebbene sì, il test di oggi ci parla un poco di… entomologia!

Grazie a questo test della personalità, infatti, saremo in grado di “leggere” nel tuo futuro.

Più o meno, ovviamente!

Che ne dici: ti va di scoprire se e cosa ti aspetta nei prossimi giorni?

Allora iniziamo subito!

Test del bruco: dicci se lo hai visto immediatamente e scopri cosa aspettarti

Oggi abbiamo deciso di proporti un test della personalità decisamente strano.

Come vedi, infatti, nell’immagine che ti proponiamo oggi c’è un elemento decisamente discordante e particolarmente strano.

Ovviamente, però, potresti non averlo notato immediatamente!

Per questo ti chiediamo, semplicemente, di farci sapere che cosa hai visto prima nel nostro test del bruco.

Certo, occupa uno spazio decisamente importante e ignorarlo è difficile.

Però, ci sono tantissime persone che prima di vedere il bruco hanno visto magari un ponte oppure si sono soffermate sulla figura che guarda l’acqua, sulla figura sotto l’acqua o addirittura sulla farfalla sul lampione.

Ecco, come vedi questo test della personalità è tutto tranne che scontato! Scopriamo se, nel prossimo futuro, devi aspettarti dei guai!

hai visto il bruco : non pensare che il bruco sia un presagio negativo! Se lo hai visto (dopotutto è proprio in mezzo al quadro), con ogni probabilità sei in un momento di passaggio.

Il bruco infatti simboleggia rinascita e ci parla del nostro potenziale nascosto.

Insomma, se lo hai visto, nel test del bruco, quello che il tuo subconscio sta cercando di dirti è che la tua vita potrebbe affrontare, a breve, una fase di passaggio.

Questo potrebbe portare dei problemi, è vero. Ma senza problemi e senza cambiamenti non c’è mai crescita o miglioramento!

Sai cosa vuol dire questo nel test del bruco?

Semplice! Che il tuo subconscio e la tua mente attiva sono completamente calme e riposate. Non c’è niente di cui aver paura, nessun pericolo e niente da cui scappare. Buon per te!

L’uomo che guarda nell’acqua sembra quasi un’ombra, solitario e pensieroso. Se lo hai notato come primo elemento di questo quadro, il test del bruco ci dice che sei gravata da qualche pensiero.

Fortunatamente per te (almeno) il pericolo non è al di fuori ma viene da dentro. Stai facendo qualche pensiero strano, qualche considerazione pericolosa o che, semplicemente, ti porta a ragionare con estrema pesantezza.

Che ne dici: potrebbe valere la pena provare anche il nostro test della spensieratezza ?

Hai visto la farfalla, un elemento tutto sommato lontano dal centro del quadro e decisamente curioso.

Per questo motivo possiamo dirti che il test del bruco ci dice che la tua fase di trasformazione è già terminata.

Sei una persona che ha passato un periodo di cambiamenti e, adesso, ti trovi a dover fare fronte alle conseguenze. Ci dispiace dirti che potrebbero esserci dei problemi nel tuo futuro ma niente che tu non abbia già anticipato. Forza, puoi farcela!

L’ultimo dei significati del luccio era quello di essere un simbolo di “lotta”, per la pesca principalmente, ma era un simbolo di avvertimento, che indicava quali acque fossero di chi.

Ecco, quindi, che nel nostro test del bruco se sei riuscita a vedere il luccio (nascosto sotto le acque, grande ma perfettamente a suo agio nel contesto), vuol dire che devi aspettarti qualcosa di problematico dal futuro.

Noi ti possiamo consigliare di provare anche il nostro test degli attacchi, per sapere da chi dovresti guardarti le spalle.

Una cosa è certa, però: fai attenzione!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.