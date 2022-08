Lo convinci con facilità, è il segno più plasmabile di tutti

Gli astri ci rivelano qual è il segno che fa fatica a restare sulle sue posizioni e che si lascia facilmente convincere a cambiare idea.

Il nostro segno zodiacale ci conferisce caratteristiche e personalità distintive il che ci rende anche persone più o meno inclini a cambiare idea. Ci sono persone che quando sono convinte di qualcosa restano fedeli alle loro opinioni, e poi ci sono i segni che sono facilmente influenzabili. Hai capito chi è il segno più volta bandiera di tutti?

Il nostro segno astrologico potrebbe essere alla base della nostra tenacia e della nostra determinazione. Essere o non essere una persona che cambia facilmente idea potrebbe essere quindi una questione astrologica. Scopri anche qual è il segno zodiacale che dice più bugie.

Quanto ti lasci influenzare dagli altri? Tutto dipende dal tuo segno astrologico

Alcuni segni sono particolarmente testardi, anche se si mostrano aperti e disponibili nell’ascoltare le opinioni degli altri solitamente non cambiano idea riguardo alla propria. E poi ci sono i segni particolarmente impressionabili. Secondo gli astri si tratta di segni molto docili, flessibili, malleabili e anche manipolabili. Sono persone che fanno fatica a dire no quando gli si chiede qualcosa, fanno anche fatica a prendere una decisione dopo aver ascoltato diverse opinioni. Il motivo alla base di questo comportamento è una mancanza di fiducia in se stessi. E’ questo che impedisce loro di tenersi saldi alle loro posizioni.

E’ il PESCI il segno che non esita a cambiare idea per compiacere gli altri.

Il primo posto in classifica dei segni maggiormente plasmabili aspetta alla nativo del Pesci. Questo segno tende a mettere i bisogni degli altri davanti ai propri, questa sua peculiarità lo trascina spesso in situazioni complicate. Tenendo conto che il Pesci non vuole mai ferire nessuno, finisce con l’essere ferito lui stesso, spesso infatti gli altri si approfittano della sua gentilezza.

In opposizione al pesci, c’è un segno che mai e poi mai cede e si lascia influenzare dagli altri, il Sagittario.

Conosciamo tutti il Sagittario per il suo ottimismo, per le sue contagiose energie positive e per il suo altruismo. Il Sagittario è un segno perfettamente in grado di pensare da solo. Questo segno vanta un’immensa fiducia in se stesso, vanta una grande autostima e quando è convinto di qualcosa non torna sui suoi passi, anzi, difende a spada tratta le sue teorie dimostrando a tutti di avere la ragione in tasca. Un Sagittario difficilmente si sbaglia.