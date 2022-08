Vivono in un mondo irreale: credono che tutto giri intorno a loro

I segni zodiacali che credono di essere al centro del mondo (degli altri) vivono in un mondo veramente irreale: ecco chi sono e perché!

Dicci la verità: conosci qualcuno che crede di essere il centro del mondo oppure sei tu ad avere la sensazione che tutti quanti vivano solo ed esclusivamente in tua funzione?

Tutti pensiamo al mondo che ci circonda in maniera, ovviamente, personale.

Ci sembra che tutto quello che succeda, succeda a noi o per noi sia nel bene che nel male.

Ci sono persone, però, che esagerano!

Scopriamo insieme quali: ecco come.

I segno zodiacali che credono di stare al centro del mondo: sei tra loro?

Una famosa pubblicità lo diceva, tantissimo tempo fa: “Gira tutto intorno a te“.

Ma, ehi, quella era una pubblicità, fatta appositamente per venderti qualcosa di cui magari non avevi proprio bisogno.

Ma veniamo alla nostra classifica dell’oroscopo di oggi: quella dei segni zodiacali che credono di stare al centro del mondo. Soprattutto degli altri!

Ecco quali sono i segni zodiacali convinti del fatto che giri tutto intorno a loro.

Meglio fare attenzione quando avete a che fare con loro!

Scorpione: quinto posto

Anche se in una posizione decisamente “in basso” della nostra classifica, gli Scorpione si guadagno comunque un posto come i segni zodiacali che credono proprio di essere al centro del mondo.

Gli Scorpione sono persone genuinamente convinte di essere importantissime nella vita di quasi tutte le persone che incontrano.

Non hanno dubbi sul fatto di essere assolutamente fondamentali per gli altri: perché dovrebbero pensare di non essere il perno della vita di tutto il mondo?

Gemelli: quarto posto

Uno strano mix il carattere dei Gemelli visto che oltre nella classifica dei segni zodiacali che credono di essere al centro del mondo, loro Gemelli sono anche nella classifica dei segni zodiacali che si deprimono più facilmente!

I Gemelli sono persone che, sotto sotto, pensano proprio di essere le più importanti di tutti. Credono che ogni persona pensi sempre a loro, sia nel bene che nel male. Insomma, per i Gemelli il mondo è veramente Gemelli-centrico!

Leone: terzo posto

Ovviamente, sul podio della classifica dei segni zodiacali che credono di essere al centro del mondo, ci sono anche tutte le persone nate sotto il segno del Leone.

Se i Leone potessero dire quello che pensano davvero di tutti gli altri, vi assicuriamo che i Leone non avrebbero assolutamente più un amico.

Il motivo è semplice: i Leone sono persone prettamente egocentriche, convinte che tutti guardino le loro mosse e di essere sempre sotto gli occhi di tutti quanti.

Per loro essere al centro del mondo è normale e non si chiedono proprio se anche gli altri ragionino alla stessa maniera. No, per i Leone sono proprio i Leone stessi ad essere il centro del mondo: gli altri non esistono!

Capricorno: secondo posto

Strano trovare i nati sotto il segno del Capricorno al secondo posto della classifica dei segni zodiacali che credono di essere al centro del mondo?

Beh, se conoscete bene un Capricorno non la penserete più così.

I Capricorno sono persone convinte di essere la cosa più importante mai accaduta a tutti gli altri e si comportano costantemente di conseguenza.

Per questo motivo i Capricorno sono anche al primo posto della classifica dei segni zodiacali più condiscendenti tra tutti. Credono di avere la verità in tasca e, spesso, si comportano come se il mondo fosse loro e loro siano gli unici a sapere come funzioni!

Ariete: primo posto nella classifica dei segni zodiacali credono di essere al centro del mondo

Eh sì, cari Ariete, ci siete proprio voi al primo posto della classifica di oggi dell’oroscopo.

Siete voi quelli che credono di essere veramente “l’ombelico del mondo“!

Gli Ariete sono persone che pensano veramente di essere importantissime agli occhi di tutti quanti.

Per questo spesso non si comportano proprio benissimo e credono di avere ogni cosa a portata di mano, compresi i rapporto con le altre persone.

Gli Ariete sono fatti così: credono che tutto giri intorno a loro e non potete proprio convincerli del contrario!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.