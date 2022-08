Questi segni sono in assoluto i più esigenti in amore

Gli astri ci rivelano quali sono i segni zodiacali che ripongono molte aspettative nei loro partner quando hanno una relazione.

Se il tuo partner fa parte di questi segni zodiacali sicuramente all’interno della tua relazione ti sentirai sempre sotto esame. Questi segni zodiacali hanno la tendenza a volere o tutto o niente e non si accontentano. Dal loro partner si aspettano che sia in grado di realizzare tutti i loro bisogni e desideri.

Il nostro segno zodiacale ci conferisce tratti distintivi unici. Secondo gli altri tra i dodici segni dello Zodiaco emergono quelli che sono impazienti in amore. Bramano l’incontro perfetto, il partner di una vita col quale fare progetti futuri. Il problema è che quando iniziano una relazione e pensano di aver trovato la loro anima gemella questi segni diventano molto impegnativi.

I segni più esigenti in amore sono Leone, Vergine e Capricorno

In coppia questi partner hanno la tendenza a destabilizzare il proprio partner perché hanno esigenze particolari all’interno della relazione. Il loro partner può avere seri problemi ad identificare queste elevate aspettative fino a sentirsi inadatto ed insicuro. Se questo è il tuo caso gli astri ti diranno come fare per trovare il tuo equilibrio di coppia. Se la tua dolce metà è nata sotto il segno del Leone della Vergine o del Capricorno fai coppia con un partner che si aspetta molto nella relazione con te. Ecco come affrontare la vita di coppia con questi segni secondo le proiezioni astrali.

Leone

Il nativo del Leone è dominato dall’elemento del fuoco. La sua particolarità è il suo essere abbagliante, attraente e protagonista. Il Leone è un segno che ama ricevere complimenti, ama essere al centro dell’attenzione e ama sentirsi amato e apprezzato dal suo partner. Il Leone ha sempre costantemente bisogno di sentirsi amato e non sopporta di essere ignorato in coppia. Quello che più desidera un Leone è di essere perfetto, soprattutto per la persona che ha scelto come compagno di vita. Se fai coppia con un Leone devi semplicemente dirgli che lo ami così com’è e devi dirglielo stesso. Vedrai che il fuoco nel Leone arderà di passione per te.

Vergine

Il nativo della Vergine è puntiglioso, perfettino ed è molto esigente non solo in amore ma in tutti gli ambiti della sua vita. La Vergine è il segno perfezionista dello Zodiaco, deve necessariamente avere tutto sotto controllo altrimenti entra in stati di ansia. La Vergine detesta le sorprese, le novità, gli imprevisti. Al suo fianco ha bisogno di un partner particolarmente comprensivo. Se fai coppia con una Vergine cerca di infondergli un senso di sicurezza, otterrai in cambio un amore dolce, tenero e appassionato.

Capricorno

Il Capricorno è il segno più laborioso dello Zodiaco. Solitamente il Capricorno impegna tutte le sue energie in ambito lavorativo, per lui è fondamentale avere una stabilità finanziaria che gli permetta di far fronte ai suoi bisogni e a quelli della persona che ama. Il Capricorno è un segno che in amore è molto devoto ma odia gli stati di incertezza. Per il Capricorno o è tutto o niente. Quando un Capricorno si impegna, si impegna al 100% e si impegna a lungo termine. Se fai coppia con un Capricorno ti consigliamo di essere sempre totalmente onesto nei suoi confronti. Questo segno desidera solo essere rassicurato.