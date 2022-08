Belle notizie in arrivo? Ecco come festeggiare (a letto) con il tuo partner

Ebbene sì, esistono almeno due posizioni per festeggiare che tu ed il tuo partner dovete assolutamente provare sotto le coperte. Curiosa di scoprire quali siano?

Che si tratti di un avvenimento che aspettavate da tempo, di quella promozione che ti sei meritata oppure, semplicemente, di un compleanno poco importa.

Quelle di cui vogliamo parlarti oggi sono le posizioni perfette per darsi da fare con il tuo compagno quando avete qualcosa da celebrare.

Eh sì, perché quando si festeggia qualcosa è facile anche lasciarsi trasportare dall’eccitazione ed iniziare a darsi da fare. L’unico problema è: non vorrete mica farlo come tutti gli altri giorni, no?

Posizioni per festeggiare un successo: ecco le due da provare con il tuo partner

Immagina la scena: quella collega antipatica è finalmente stata licenziata e, al suo posto, hanno deciso di promuovere te.

Tornando a casa dal lavoro, quindi, compri una bella bottiglia di prosecco o di champagne per festeggiare l’aumento di stipendio e la soddisfazione lavorativa insieme al tuo partner.

Una cosa tira l’altra ed ecco che vi trovate a darsi da fare sotto le lenzuola: ma che noi farlo sempre nelle stesse posizioni proprio oggi che avete così tanto da celebrare!

(A meno che, ovviamente, non stiate provando la posizione del triceratopo: di certo non è una posizione di cui si sente parlare tutti i giorni).

Facciamo un attimo un rewind.

Ti hanno detto della promozione (o di qualsiasi altra bella notizia) e stai comprando il prosecco.

Prima di tornare a casa, però, leggi il nostro articolo per scoprire quali sono le due posizioni da provare per festeggiare un successo.

Ecco cosa puoi “sfoderare” stasera!

Allora: pronta a scoprire quali siano?

Stappiamo lo champagne

E no, non intendiamo (quasi) nessun doppio senso esplicito con il titolo di questa posizione!

Quello che intendiamo, semplicemente, è che dovrete fare “finta” di essere un tappo della bottiglia di prosecco o di champagne.

Immagina di assumere la posizione del loto (se non sai qual è, cliccando qui scopri la posizione classica e la sua variante, che fa sudare il meno possibile).

Tu ed il tuo partner siete seduti uno di fronte all’altro, con le gambe intrecciate e vi tenete stretti.

Adesso potete provare a “stappare” lo champagne esattamente come si fa per evitare che il tappo schizzi da tutte le parti. Viene mosso avanti e indietro con calma, cercando di farlo uscire senza farlo scoppiare, no?

Questo è esattamente il movimento che dovrete provare voi due. Lentamente, alternando il baricentro da una parte all’altra e senza paura di metterci il tempo che vi serve.

Vi assicuriamo che vedrete presto i fuochi d’artificio!

Tra le posizioni perfette per festeggiare c’è quella “Via il vecchio!”

Avete presente quella tradizione che vuole che, a Capodanno, ci si liberi di tutto ciò che è vecchio, vero?

Bene, ovviamente non vi stiamo consigliando di gettare il partner fuori dalla finestra, non scherziamo!

Dovrete semplicemente assumere una posizione che ricordi… beh qualcuno che butta un divano fuori dalla finestra, questo sì!

Trovate un piano d’appoggio che possa sostenerti senza problemi e che ti metta poco più in alto o allo stesso livello del tuo partner.

Tu ti siedi sulle natiche, appoggiando indietro i palmi delle mani e sollevando le gambe.

Il partner ti prende le gambe, sostenendoti. Ehi, sembri proprio un divano in procinto di essere gettato di sotto!

Fortunatamente, voi vi terrete lontani dai balconi: in questa posizione potete andare avanti quanto volete, divertendovi tantissimo!