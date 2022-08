I segni zodiacali che tendono a deprimersi sono questi: sei tra loro?

Hai mai conosciuto qualcuno che vede sempre tutto nero? Oggi parliamo dei segni zodiacali che tendono a deprimersi: non è che sei tra loro?

Ammettiamolo: il momento non è di certo dei migliori.

Tutti, chi più e chi meno, quando ci guardiamo intorno troviamo tantissimo motivi per non vedere la vita come se fosse tutta a rose e fiori.

Guerre, pandemie, crisi economiche, influencer che hanno linee di vestiti o di cartoleria (forse il loro vero target sono i tredicenni che tornano a scuola): niente va come dovrebbe andare.

Questo non toglie, però, che la classifica di oggi dell’oroscopo ci dica quali sono i segni zodiacali più a rischio… depressione!

I segni zodiacali che tendono a deprimersi: ecco la classifica dell’oroscopo

Andiamo, lo hai anche tu un amico che vede letteralmente tutto nero!

Anzi, diciamoci la verità: se non hai un amico così, una chance c’è che sia tu l’amico in questione!

Oggi parliamo di tutti i segni zodiacali che tendono a deprimersi con poco: non gli servono le guerre, le pandemie e le collezioni in plastica e poliestere delle influencer spacciate come capi di alta moda per intristirsi!

Che ne dici: ti va di scoprire quali sono i segni zodiacali che si deprimono con un niente (e con i quali bisogna sempre fare attenzione?).

Pesci: quinto posto

Per i nati sotto il segno dei Pesci il sole splende veramente poco.

Ehi, aspettate, chiariamoci: non vogliamo dire che i Pesci siano persone tristi (anche se, effettivamente, fanno un’apparizione nella classifica dei segni zodiacali più tristi dell’oroscopo).

Quello che intendiamo è che i Pesci sono persone che tendono facilmente a buttarsi giù e che, quindi, tendono a deprimersi anche con facilità.

Troppe cattive notizie, tutte insieme, possono rendere i Pesci veramente depressi: fate attenzione!

Scorpione: quarto posto

Strano vedere i nati sotto il segno dello Scorpione, solitamente così precisi e organizzati, nella classifica dei segni zodiacali che tendono a deprimersi, vero?

Eppure gli Scorpione sono persone che, oltre ad essere nella classifica dei segni zodiacali che si perdono in un bicchier d’acqua, sono anche persone facili alla depressione.

Il loro modo di agire prende spunto proprio da questo: prima si perdono, poi si deprimono e poi, trovata la soluzione, trionfano. Sono persone che hanno bisogno di sprofondare prima di poter risalire!

Cancro: terzo posto

I nati sotto il segno del Cancro sono ovviamente tra i segni zodiacali più facili alla depressione.

I Cancro adorano pensare ed immaginare tutto: dalle cose belle alle cose brutte.

Questo vuol dire, quindi, che la loro sensibilità li porta a sentire veramente troppo.

Si deprimono con un niente perché immagino scenari terrificanti con facilità e non riescono a vedere il bello delle loro fantasie perché la realtà non è mai a quel livello.

Insomma, i Cancro si deprimono veramente con poco: fate attenzione con loro!

Aquario: secondo posto

Se avete bisogno di buttarvi giù, noi vi consiglieremmo una chiacchierata con i nati sotto il segno dell’Aquario.

Eh sì, cari Aquario: siete persone che accolgono tutti e che sono quasi sempre decisamente di supporto ma sapete deprimervi come nessun altro o quasi!

Gli Aquario sono persone che ne hanno viste tante. Sulle loro spalle gravano decine di problemi, sia proprio che altrui. Non possono veramente fare a meno di sentirsi depressi: è praticamente nella loro natura!

Per gli Aquario è facile pensare ad ogni possibile cosa che potrebbe andar male nella vita. Ecco perché, quando parliamo di segni zodiacali che tendono a deprimersi, gli Aquario sono nella parte alta della classifica!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che tendono a deprimersi

Cari Gemelli, per voi il primo posto della classifica di oggi dell’oroscopo: siete contenti?

I Gemelli non lo ammetteranno mai ma sono persone che si deprimono con una facilità sconcertante.

Il motivo è che spesso i Gemelli si sentono presi di mira. Da chi? Ma da tutti!

Quello sconosciuto per strada che ride oppure la loro stessa mamma che ha deciso di guardarli storto e poi di non dire niente.

I Gemelli vivono in un costante stato di terrore: da un lato vorrebbero non credere a nessuna delle cose che pensano, dall’altro si sentono costantemente giudicati, soppesati, criticati.

Inutile dire che questo li porta, molto facilmente, ad essere i re e le regine della classifica dei segni zodiacali che tendono a deprimersi!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.