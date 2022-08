Se commetti sempre questo errore è colpa del tuo segno zodiacale

Gli astri ci rivelano qual è l’errore più commesso da ciascun segno zodiacale è perché lo commette.

Il nostro segno zodiacale è alla base del nostro modo di essere e del modo in cui ci rapportiamo agli altri. Il nostro segno astrologico viene definito dalla posizione del sole al momento della nostra nascita. Il segno astrale viene anche detto segno solare. In astrologia esistono 12 segni solari ognuno dei quali ha pregi, difetti e caratteristiche distintive.

Le nostre caratteristiche distintive sono alla base dei nostri comportamenti abituali e anche dei nostri più comuni errori. Ciascun segno zodiacale tenderà a commettere sempre lo stesso errore, scopri qual è l’errore più commesso da te, in base al tuo segno zodiacale.

Ecco qual è l’errore più commesso da ciascun segno zodiacale è perché

Commettiamo tutti degli errori, alcuni errori sono recidivi e se non impariamo dalle esperienze passate e continuiamo a commettere sempre gli stessi errori è perché apparteniamo ad una determinata configurazione astrale.

I nostri errori, soprattutto quelli più comuni, potrebbero dipendere dalla nostra personalità. Secondo gli astrologi la nostra personalità è il frutto di un incastro perfetto dato dal nostro segno solare ed altri elementi importanti. Oltre al segno solare, completano il quadro astrale di ciascun individuo anche il suo ascendente e il segno lunare.

Questo è il motivo per il quale alcuni segni si comportano in modo anomalo rispetto a quello che ci si aspetterebbe dal loro segno solare. In effetti non è raro che l’ascendente prenda il sopravvento sul segno solare ed influisca in modo incisivo sul suo comportamento.

Infine il segno lunare è colui che fornisce informazioni sulla natura profonda e sui sentimenti più nascosti di ciascun segno.

Quindi ogni individuo è unico e potrebbe comportarsi dipendentemente dai suoi segni solare e lunare dal suo ascendente ed anche in funzione delle sue esperienze vissute, ma in linea generale il segno astrologico è alla base dell’errore più ricorrente di ciascun segno.

Secondo gli astri, l’errore più commesso da ogni segno zodiacale è il seguente:

Il nativo dell’Ariete pensa che gli sia tutto dovuto e tende a non mettersi mai in discussione e a non considerare il punto di vista degli altri.

Il Toro è un segno che tende a non farsi rispettare come dovrebbe.

Il Gemelli è un segno socievole, allegro e gioviale ma commette spesso l’errore di cedere all’ arroganza.

Il nativo del Cancro è troppo inconcludente, dovrebbe imparare a focalizzare le sue energie e a proiettarle tutte in un’unica direzione per ottenere dei risultati.

Il segno del Leone ha difficoltà a gestire le sue emozioni. Generalmente l’errore da lui più commesso è quello di lasciarsi andare senza valutare pro e contro.

Il segno della Vergine dovrebbe imparare ad essere meno pessimista. Il pessimismo è la ragione per la quale questo segno vive grandi stati di ansia che incidono negativamente sulla qualità della sua vita.

La Bilancia dovrebbe imparare ad abbassare la guardia ogni tanto. Questo segno è sempre alla ricerca di un equilibrio ma questa spasmodica ricerca di tranquillità spesso gli impedisce di azzardare e cogliere eventuali opportunità.

Lo Scorpione è il segno più misterioso dell’ oroscopo, un detective nato, molto bravo a captare dettagli ed indizi di qualunque natura. Il suo errore è quello di sentirsi più furbo di tutti.

Il Sagittario è il segno più solare e positivo dell’ oroscopo, il suo errore più grande è quello di essere troppo buono, troppo caritatevole, sempre presente, gli altri spesso se ne approfittano.

Il Capricorno è il segno più laborioso dello zodiaco, il suo più grande errore è proprio quello di lavorare troppo e rilassarsi troppo poco.

L’Acquario è un segno originale, estroverso, lungimirante, ma la pessima abitudine di ascoltare troppo le critiche che gli altri gli fanno e di essere il peggior critico di se stesso.

Il Pesci è il segno più sensibile dell’ oroscopo, il suo errore più grande è quello di mettere i bisogni degli altri davanti ai propri e quindi di mettere i propri bisogni all’ultimo posto.