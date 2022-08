Il dramma dell’ex vippona: ‘Ero a terra, urlavo, avevo il ginocchio fuori dalla gamba’

L’ex vippona porta ancora oggi i segni di un vero dramma che l’ha: “Il ginocchio fuori dalla gamba”, cosa le è accaduto.

I personaggi scelti per il GF Vip sono sicuramente sempre ricchi di storie da raccontare. Alfonso Signorini lancia a pillole i nomi dei volti che apriranno la porta rossa, come il primo emerso in questi giorni: Giovanni Ciacci. Anche in questo caso ci sarà molto di cui parlare, perché il conduttore ha scelto di affrontare in prima serata il tema dell’HIV, da cui lo stylist è affetto.

Insomma, dietro ogni vippone c’è sicuramente qualcosa da condividere con il pubblico e le scelte non sono mai casuali, a dimostrazione che essere Vip non significa per forza fare una vita sempre patinata. Lo sa bene una concorrente della scorsa edizione, che nel reality ha avuto modo di mostrarsi come una donna forte e grintosa, ma anche conosce la sofferenza. Nathaly Caldonazzo, classe 1969, è un’attrice, showgirl nonché volto del Bagaglino.

Nella sua vita si annoverano love-story importanti, come quella con Massimo Troisi che ha raccontato proprio all’interno del GF Vip. Nella casa più spiata d’Italia il suo carattere determinato le ha portato non poche inimicizie, ma allo stesso tempo le ha regalato un feeling speciale. Con il TikToker Antonio Medugno è nato un rapporto di affetto profondo, mai sfociato in nulla di più che un’amicizia.

L’incidente in scooter, Nathaly Caldonazzo porta ancora segni visibili

Siamo abituati a vederla con il suo charme, la sua sicurezza ed un bel sorriso sullo schermo. Forse in pochi, però, conosceranno i dettagli di un vero e proprio dramma vissuto da Nathaly Caldonazzo. Era la primavera del 2018, quando la vita della showgirl è cambiata a seguito di un terribile incidente a bordo di uno scooter.

L’ex gieffina si scontrò fatalmente con un’automobile e, ad oggi, porta ancora sul suo corpo i segni visibili di quanto accaduto. “Ho fatto un incidente col motorino e mi sono distrutta un ginocchio“, aveva annunciato direttamente sui social. “Non si è neanche degnato un secondo di chinarsi a terra e vedere come stavo o se avessi bisogno di qualcosa, nonostante io avessi il ginocchio fuori dalla gamba“, ha poi raccontato riferendosi al conducente del veicolo, che all’epoca definì “veramente orribile“.

Nathaly era a terra ed urlava, ma il guidatore non si preoccupò di lei neppure in seguito con una telefonata per sapere come stava. Ad oggi, come abbiamo visto durante l’esperienza del GF Vip, la Caldonazzo è tornata in forma, ma porta ancora sul suo corpo i segni dell’incidente. In questi giorni, in uno splendido scatto in bikini al mare da lei pubblicato su Instagram, è stato possibile notare come sul suo ginocchio sia ancora visibile una fascia atta a proteggere il ginocchio.