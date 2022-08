Weekend a Roma? Con questo percorso scoprirai i luoghi imperdibili della città

Non vuoi perderti le attrazioni più importanti di Roma ma hai solo un weekend a tua disposizione? Segui questo itinerario.

Ovviamente è impossibile vedere tutta Roma in un solo weekend, ma siamo sicuri che con i giusti consigli potrai vedere più cose di quelle che immagini.

Infatti, con il nostro itinerario avrai la possibilità di visitare i luoghi più importanti e celebri della Città Eterna.

Cosa visitare a Roma in un weekend

Tra le tappe che ti suggeriamo ce ne sono alcune più popolari ed altre più tranquille, ma non per questo meno affascinanti.

Perciò, se stai pensando di fare un salto a Roma per un weekend non ti resta altro che continuare a leggere per scoprire come pianificare il tuo soggiorno.

Sabato mattina – ROMA ANTICA

Puoi iniziare il fine settimana partendo presto per il Colosseo. Ovviamente di tratta di un’attrazione da non perdere. Però, se vuoi evitare la coda, ti consigliamo di prenotare i biglietti in anticipo. Il Palatino e il Foro Romano sono vicini al Colosseo e possono essere visitati con lo stesso biglietto. Dopodiché, puoi proseguire verso il Circo Massimo e dirigerti verso il quartiere Testaccio.

Sabato pomeriggio – TESTACCIO

Testaccio merita di essere esplorato: è circondato dalla suggestiva piramide egizia Piramide di Caio Cestio e dal Cimitero Acattolico per gli Stranieri, caratterizzato da un’estesa area verde che si rivela un’oasi sorprendente. Puoi fare un salto anche al mercato contadino, il Nuovo Mercato di Testaccio, animato da un mix di banchi di verdure e formaggi. Uscendo dal mercato, troverai il Monte Testaccio, una collina artificiale composta interamente da frammenti di anfore di terracotta. Si tratta di una delle discariche più antiche del mondo.

Sabato sera – CENTRO STORICO E TRASTEVERE

La sera, puoi rilassarti in uno dei tanti ristoranti della zona, come la Rimessa Roscioli. Qui avrai anche l’occasione di iscriverti a una delle degustazioni offerte dal locale. In ogni caso, ci sono molti bar nell’area dove poter proseguire la serata all’insegna della musica e del divertimento.

Domenica mattina – TRIDENTE E TREVI

L’ultimo giorno puoi dedicarlo al centro storico. Fortunatamente, molte delle più celebri attrazioni storiche di Roma si trovano a breve distanza l’una dall’altra. Puoi iniziare da Piazza di Spagna, dove la scalinata di Trinità dei Monti che sale dalla piazza è un luogo incantevole per osservare il panorama. Da qui, dirigiti verso la famosa Fontana di Trevi, immortalata ne La Dolce Vita di Fellini. Approfitta per gettare una monetina, magari augurandoti di ritornare presto per un altro weekend nella Città Eterna.

Domenica pomeriggio – CENTRO STORICO

Prima di ripartire non puoi non provare un bel piatto di carbonara o, magari, se ti senti coraggiosa, un piatto di trippa. Dopo il tuo gustoso pranzo, puoi visitare Piazza Navona, ricca di palazzi barocchi e la vistosa Fontana dei Quattro Fiumi del Bernini. Lì vicino si trova anche il Pantheon, un tempio di 2000 anni trasformato in chiesa cattolica.

Domenica sera – TRASTEVERE

Per concludere in bellezza la giornata e il weekend in quel di Roma, puoi recarti in una delle tante pizzerie e gustarti una bella pizza, magari condita con qualche ingrediente di stagione. Per finire, puoi festeggiare la tua vacanza con uno dei tanti cocktail che offrono i vari bar della zona.