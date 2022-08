Test Immagine Personalità | Negli altri vedi più il buono o il cattivo?

Con questo test della personalità capirai se vedi negli altri prima il buono o il cattivo. Insomma, scopriremo quanto sei ingenua.

Ognuno di noi vede negli altri una proiezione del nostro carattere e delle nostre credenze. Questo significa che tendiamo a vedere negli altri quello che siamo noi e quello che pensiamo noi.

Naturalmente questo modo di pensare ci impedisce di essere oggettivi in merito alle persone che abbiamo di fronte.

Può capitare, infatti, di non vedere le persone per quello che sono davvero, ma per come vorremmo che fossero o per come immaginiamo che siano.

Questo meccanismo ovviamente ci porta a commettere errori di giudizio: magari tendiamo a fidarci delle persone sbagliate e a non riconoscere quelle pericolose. Si tratta di un rischio che corriamo sempre e che corriamo tutti, ma sarebbe importante evitarlo.

Con questo test ti permetteremo di capire qual è lo “schema comportamentale di base” della tua mente: di base tendi a fidarti oppure tendi a sospettare di tutti?

Dopo averlo scoperto potrai “correggere” questo atteggiamento portandolo verso la neutralità, imparando a valutare le persone in un modo più corretto.

Test della Personalità: vedi più il buono o il cattivo nelle altre persone?

Per eseguire questo testi ti chiediamo di osservare brevemente l’immagine che ti proponiamo e di registrare la prima cosa che hai visto. Non soffermarti troppo ad analizzare l’immagine, cerca di capire quale immagine ha colpito prima la tua attenzione.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – L’uccellino

Gli uccellini sono tra gli animali più indifesi e più piacevoli con cui capita di avere a che fare. Sono esserini che tendono a generare in noi affetto, simpatia e compassione.

Se la prima cosa che hai visto è stata la sagoma dell’uccellino sulla destra dell’immagine significa che sei una persona fondamentalmente buona, che tende a essere piacevole con tutti e che si comporta nella maniera più corretta possibile con tutti coloro che ha intorno.

Per questo motivo tendi a vedere sempre il buono nelle persone intorno a te perché semplicemente credi che tutte le persone abbiano i tuoi valori e seguano il tuo approccio. Purtroppo non è sempre così, anzi raramente si incontrano persone con valori morali così alti. Cerca di essere meno ingenua quando valuti i comportamenti degli altri: spesso c’è un doppio fine a cui non avresti mai pensato.

2 – La Volpe

La volpe è un animale selvatico che vive in zone boscose e collinari, piuttosto lontane dai centri cittadini. Per questo motivo è molto raro incontrare una volpe: la nostra conoscenza di questo animale avviene principalmente attraverso i libri illustrati e i documentari naturalistici.

Se la prima cosa che hai visto è stata la volpe significa che sei una persona estremamente discreta e sospettosa. Tendi a non fidarti degli altri o a fidarti di loro il meno possibile.

Dal momento che tu stessa non riveli mai chiaramente i tuoi pensieri e tendi a tenere nascosti i tuoi sentimenti, sei convinta che anche tutte le altre persone si comportino così.

Questo atteggiamento mentale ti porta sicuramente a ricevere poche fregature, ma ti costringe a vivere con un senso costante ti paura e paranoia che a volte ti fa sentire davvero sola.

Cerca di partire meno prevenuta nei confronti delle persone che hai davanti. Magari alcune hanno davvero buone intenzioni!

3 – Tutte le immagini insieme

Poche persone colgono contemporaneamente le due immagini nello stesso momento. Se sei tra queste significa che hai una soglia dell’attenzione molto alta e sei in grado di osservare in maniera oggettiva il mondo intorno a te, cogliendone tutti i particolari e tutti gli aspetti.

Questo atteggiamento ti pone in una posizione privilegiata anche quando si tratta di comprendere il carattere delle altre persone. Sei abbastanza equilibrata nei tuoi giudizi, riesci a intuire quello che pensano gli altri quasi sempre nella maniera esatta.

Questo significa che non ti fidi sempre e comunque delle persone: hai bisogno dei tuoi tempi per conoscerle a fondo, ma in questa operazione in genere il tuo istinto ti sostiene e difficilmente ti guida in una direzione sbagliata.