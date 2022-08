Ciabatte, pigiama e serie tv, ecco i segni più comodoni dello zodiaco

Oggi gli astri ci rivelano quali sono i tre segni zodiacali più accomodanti dello Zodiaco. Se ne starebbero tutto il giorno in pigiama.

La nostra appartenenza ad un segno zodiacale ci conferisce pregi e difetti e caratteristiche distintive che incidono anche sul nostro livello di dinamismo e sul bisogno di sicurezza. Mentre alcuni segni hanno passato l’estate all’insegna delle feste e del divertimento, hanno fatto i nottambuli e hanno viaggiato molto, altri segni si sono semplicemente rilassati. Sono i segni che detestano tutto ciò che è confusione e prediligono la quiete. Questi segni non hanno avuto grandi difficoltà durante il periodo di lockdown perché molto semplicemente non hanno dovuto trovare scuse per restare nel comfort del loro bozzolo accogliente.

Questi segni trovano particolarmente gratificante restarsene a casa e in pigiama a guardare le loro serie tv preferite, per tutto il giorno. Non sentono il bisogno di uscire e di svagarsi oppure di socializzare, per loro il dolce far niente è sinonimo di felicità, il relax è gioia. Fai parte anche tu dei tre segni più comodoni della classifica di oggi?

Ecco i segni meno dinamici di tutto lo zodiaco

Non è una questione di pigrizia è una questione di comodità. I segni della classifica di oggi adorano il confort, apprezzano tutto ciò che facilita la loro vita. Non hanno bisogno di grandi svaghi oppure di fare grandi imprese, per stare veramente bene hanno bisogno di un pigiama, buon cibo e la loro serie televisiva preferita. Questi segni traggono beneficio scollegando i loro pensieri, il modo migliore per ricaricare le batterie è quello di restare in stand-by.

Ecco Chi sono i segni più comodoni dello Zodiaco:

Toro

Il nativo del Toro è un segno molto familiare. Ama molto i suoi cari, coi quali ha un legame molto solido è forte. Il Toro desidera da sempre creare una famiglia propria. Questo segno adora passare le domeniche in famiglia, in compagnia di moltissimi parenti, formando tavolate lunghissime. E’ un segno che ama la tradizione, le cose genuine, è un epicureo. Il Toro è felice quando si trova in compagnia dei suoi cari, non ha bisogno di andare molto lontano per sentirsi appagato. Si ricarica nella semplicità e grazie all’amore che da e riceve.

Il Toro ama quella sensazione di sentirsi al sicuro così come ama collezionare bellissimi ricordi. Per farlo non ha bisogno di compiere imprese pazzesche, gli basta assaggiare i piatti tipici della nonna per sentirsi felice.

Cancro

Il Cancro è sicuramente il segno più empatico di tutto lo zodiaco. Il Cancro ama stare a casa, questo non significa che ami la solitudine. Anche il Cancro come il Toro è molto legato alla sua famiglia. E’ un segno che ama la sicurezza che la sua famiglia gli dà. Il Cancro è un segno festaiolo ma non ama i luoghi troppo vasti. La festa perfetta per il Cancro si svolge nelle mura della propria casa con tantissimi ospiti e alcol che scorre a fiumi. Stai certo che sei un Cancro ti invita ad una festa organizzata da lui il divertimento è assicurato, saprà benissimo come allietare i suoi ospiti e farli divertire. La casa è il luogo dove il cancro si sente più protetto in assoluto. Questo segno spesso sviluppa la paura dell’abbandono e quindi tende per questo a diventare possessivo e a soffocare chi gli sta intorno. La sua casa è anche il posto nel quale Può sentirsi maggiormente a suo agio e dove i giudizi degli altri non arrivano e non lo toccano. Il Cancro è tipo da confidenze da chiacchiere fino a notte fonda, il divano è il posto in cui preferisce più farle.

Capricorno

Anche il capricorno fa parte della classifica dei segni più accomodanti. Conosciamo il Capricorno per la sua grande dedizione al lavoro per la sua serietà e per il suo pragmatismo, in questo è molto simile al segno della Vergine. Il Capricorno è un segno laborioso e responsabile. Come il Cancro non ama la folla, la confusione, preferisce luoghi più intimi e più rassicuranti. E’ un segno che preferisce pianificare piuttosto che andare all’avventura. La casa è l’unico posto in cui riesce a rilassarsi totalmente a non pensare i suoi doveri a mettere da parte le preoccupazioni e ricaricare le batterie.

Ciò consente al Capricorno di prendersi del tempo per se stesso, pensare ai suoi piani o mettere in ordine i suoi pensieri. Questa fase è indispensabile per permettere al Capricorno di affrontare al meglio i giorni molto impegnativi che lo attendono. Mai insistere col voler portare fuori un Capricorno che ha bisogno di stare in stand-by.