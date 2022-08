Beautiful e Una Vita: nuove scoperte e rinunce: Valeria torna da lui

By

Anticipazioni Beautiful e Una Vita. Il destino dei nostri amati protagonisti potrebbe cambiare. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi!

Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi.

Se da un lato analizzeremo le storie e gli intrighi della famiglia di stilisti di Los Angeles, i Forrester; dall’altro torniamo indietro nel tempo nella Spagna degli anni 1920.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria. Scopriamo insieme cosa succederà nella prossima settimana!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Nuove puntate in arrivo di Beautiful e Una Vita. I nostri protagonisti sono pronti a tenerci con gli occhi ben aperti ed ad intrattenerci per scoprire dinamiche, passioni e intrighi.

Nell’articolo di oggi parleremo più nel dettaglio delle nuove dinamiche che coinvolgeranno i nostri protagonisti di Beautiful e di Una Vita.

Anticipazioni Beautiful: il futuro dei nostri protagonisti

Rivelazioni scottanti, verità nascoste e giochi di potere. Nelle prossime puntate italiane e americane di Beautiful succederà di tutto. Ecco le anticipazioni dall’America.

Beautiful ci fa compagnia da ormai quasi trent’anni con storyline travagliate, intense e piene di passione. Secondo alcune recenti interviste di tre interpreti principali, le trame potrebbero subire un leggero cambiamento.

I tre interpreti che rispondono al nome di Rena Sofer (Quinn Forrester), Scott Clifton (Liam Spencer) e Don Diamont (Bill Spencer) hanno manifestato la loro intenzione di proporre nuove storyline sui loro personaggi. Ad esempio Rena ha rivelato in un’intervista concessa a Soap Opera Digest, che, in un primo momento, voleva rifiutare il ruolo di Quinn:

Ho rifiutato la parte perché non trovavo avesse niente di interessante, sembrava una di quelle situazioni in cui ti dicono “Abbiamo bisogno di qualcuno che venga ed interpreti la parte della madre di Wyatt, disegna gioielli ed è una madre single”, ma poi Brad Bell mi ha detto che si sarebbero inventati qualcosa ed è stato meraviglioso. Ciò che mi piace è che sia stata un po’ una mia creazione, non fatta da qualcun altro. Sono stata libera di essere creativa, di renderla come la volevo.

Anche Scott ha rivelato il suo parere su una possibile nuova trama. L’interprete di Liam Spencer ha dichiarato che gli sarebbe piaciuto avere in scena il suo “patrigno”. Infatti, forse non molti lo ricorderanno ma Liam è arrivato in scena con il cognome “Cooper“, ossia il cognome acquisito dalla madre tramite il precedente matrimonio.

Ma tornando al suo cognome attuale, ossia quello di suo padre Bill Spencer, anche l’interprete Don Diamont ha avuto qualcosa da ridire sulle trame.

Per Don, Bill ha ancora qualcosa di oscuro e lasciato in sospeso e riguarda sua madre. Chi è? Nessuno ne conosce l’identità. Infatti, nonostante sia presente sulle scene da circa 15 anni sappiamo pochissimo della vita dello Spencer.

Una Vita, anticipazioni: Azucena e la sua delusione

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

Dopo la pausa estiva, Acacias ci accoglierà nuovamente nel suo mondo fatto di palazzi e pettegolezzi. In particolare nelle prossime puntate in onda su Canale 5 assisteremo all’ingresso in scena di un nuovo personaggio già molto chiaccherato, Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos) il marito “vero” di Valeria Cardenas (Roser Tapias)

Secondo le anticipazioni l’uomo arriveràad Acacias quando Genoveva Salmeron (Clara Garrido) riuscirà a rintracciarlo grazie alle investigazioni del detective Cuevas, ma in un secondo momento avrà modo di interagire parecchio con il minaccioso Aurelio Quesada (Carlos de Austria) che si farà sempre più prepotente.

Rodrigo è al corrente della storia d’amore che sua moglie Valeria ha instaurato con David Exposito (Aleix Rengel Meca) quando lui si trovava lontano dalla Spagna e nonostante voglia ricucire il matrimonio, deciderà di lasciarla libera di vivere la sua vita.