Test dei segreti nascosti: ecco dove si trovano i tuoi

Tutti abbiamo dei segreti ma il test dei segreti nascosti ci dice dove possiamo trovare i tuoi: non credi sia il caso di provarlo?

Dire che dei segreti sono nascosti in un punto introvabile non è di certo una novità, non credi?

Tutti noi facciamo il possibile per tenere i nostri segreti (piccoli o grandi che siano) ben nascosti dalle altre persone.

Il test della personalità di oggi, però, è in grado di individuare dove tu nascondi i tuoi. Che ne dici, vale la pena provarlo? Stai tranquilla: non riveleremo a nessuno il risultato!

Test dei segreti nascosti: guarda l’immagine e scopri dove si trovano i tuoi

Certo, se hai dei segreti non avrai nessun interesse a rivelarli a noi, vero?

Il test dei segreti nascosti, però, non rivela che cosa nascondi agli occhi degli altri ma come è possibile scoprire i tuoi.

Eh sì, perché ognuno di noi nasconde i propri segreti in un “punto” preciso che, se analizzato alla giusta maniera, può rivelare veramente tutto di noi.

Insomma: questo test dei segreti nascosti è qui per aiutarti a capire qual è il tuo vero punto debole.

Che ne dici, vale la pena provarlo?

Allora devi solo dirci che cosa hai visto prima nell’immagine dell’artista surrealista Agim Sulaj: pronta a scoprire dove sono i tuoi segreti?

hai visto prima l’albero caduto : se gli alberi sono generalmente un segno di saggezza (visto che collegano il cielo alla terra, lo spirituale con il concreto), nel test dei segreti nascosti questo elemento svela qualcosa di molto importante su di te.

Sei una persona che tende ad affidare e nascondere i suoi segreti a qualcun altro. Magari è un amico oppure, magari, è proprio un foglio di carta, un supporto come il tuo cellulare ed il tuo computer, qualcosa di diverso da te.

Il motivo per cui lo fai è che i tuoi segreti tendono ad ancorarti al suolo (forse, proprio per questo, dovresti anche provare il nostro test che ci dice come stai in questo preciso momento ).

Sei una persona calma ed equilibrata ma c’è il rischio, non indifferente, che tu abbia nascosto i tuoi segreti in un punto od ad una persona che potrebbero rivelarli!

Hai visto un uomo e la sua accetta!

Questo ci svela che i tuoi segreti sono “nascosti” nel tuo corpo. Sei una persona che somatizza molto e che, quindi, spesso mostra sul suo corpo i segni dei suoi pensieri e delle sue paure.

Magari hai un tic particolare (ti strappi i capelli, tormenti le unghie, ti pizzichi il braccio). Sappi che le persone più vicine a te sono in grado di individuarlo e che, spesso, usano per scoprire se stai mentendo o meno.

I tuoi segreti non sono tutti bugie, certo, però possono apparire sulla tua pelle e sul tuo corpo come qualcosa di concreto.

Noi ti consigliamo di fare anche il nostro test degli attacchi: meglio scoprire se qualcuno vicino a te si approfitta di questa tua debolezza e non giocarci più a poker insieme!

Se lo hai visto, vuol dire che hai un collegamento piuttosto forte con la spiritualità e con il divino.

Per questo motivo, quindi, il test dei segreti nascosti ci svela che tu tendi a chiudere i tuoi segreti nel tuo animo, senza mai svelarli.

Questo ha un effetto sulla tua psiche e sul modo in cui lei “agisce” al di fuori delle tue possibilità.

Sobbalzi spesso quando senti parole che hanno a che vedere con i tuoi segreti o batti le palpebre come se qualcosa ti fosse arrivato vicino al volto.

Sei in grado di reagire con estrema velocità a espressioni sul volto degli altri, scrutando i loro occhi ed analizzando le loro espressioni.

Loro, però, possono vedere concretamente il tuo nervosismo passare per il tuo animo: fai attenzione!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.