Il test di oggi ti rivela quanto sei ossessivo

Sei una persona ossessiva? Questo test ti aiuterà a capirlo e a riflettere su cosa dovresti focalizzarti nella tua vita.

Avere un ossessione significa avere un pensiero fisso, qualcuno lo paragona ad un chiodo nella mente che viene martellato e non c’è modo di interrompere questo processo. Un’ossessione è un vincolo che impedisce di vivere serenamente la nostra vita. Ben diverso dalla determinazione che consente di raggiungere i nostri obiettivi, l’ossessione è contro producente.

Alla base di una ossessione possono esserci ragioni infinite. Insicurezze, esperienze passate, quel che è certo è che si tratta di un disturbo psicologico che non andrebbe trascurato. Con l’aiuto di alcuni esperti l’ossessione può essere raggirata. Cercare di annientare con la forza di volontà un pensiero ossessivo rigettandolo non funziona, anzi non fa che rafforzarlo per questo in caso di ossessione molti esperti consigliano di accettare il pensiero ossessivo, di accoglierlo per mitigare la sua forza. Si può ingannare il cervello promettendogli di pensarci in un secondo momento, si può meditare e respirare profondamente per favorire uno stato di relax e in questo stato provare a concentrare il pensiero su altro.

Alcune persone sono più inclini ad essere ossessionate rispetto ad altre, questo test ti farà riflettere sul tuo grado di ossessione. Non forniamo nessuna analisi clinica solo un mezzo per riflettere sulla nostra personalità. Vuoi scoprire anche se sei una persona vera? Ecco il test che fa al caso tuo: La prima cosa che vedi rivela se sei una persona autentica

Dimmi cosa vedi e ti dirò quanto sei ossessivo

Fare il test è molto semplice, devi solo osservare l’immagine e dire se hai notato prima il cane oppure la bottiglia. L’immagine che ha rapito la tua attenzione prima dell’altra è quella legata al tuo inconscio e ha un significato specifico. Sei pronto a scoprirlo?

Soluzione del test

Ecco cosa rivela riguardo le tue ossessioni l’immagine che hai notato prima:

Un cane

Sei la prima cosa che hai notato è stata il cane significa che sei una persona che lascia poco spazio alle ossessioni. Solitamene sei molto razionale, hai obiettivi chiari, precisi ed è sempre fedele a se stesso. Non permetti a niente di intralciare il tuo benessere psicologico quindi non c’è pensiero ossessivo che tenga contro la tua determinazione. Se una persona leale, attenta a non ferire gli altri, i bisogni dei tuoi cari vengono prima dei tuoi.

Una bottiglia

Se hai notato prima la bottiglia significa che sei una persona che potrebbe soffrire di ossessione. Sei una persona affascinata dai dettagli, dagli intrighi, dalle cose alle quali quali apparentemente non si riesce a dare una spiegazione. Ed è li che ti incaponisci, che cerchi, che raccogli indizi, che ti fissi. Un altra tua ossessione è legata alla smania della perfezione. Per te tutto deve essere impeccabile. Non vivi sereno perchè spesso si susseguono ossessioni nella tua vita. Il tuo lato migliore è che riconosci sempre i tuoi sbagli e fai di tutto per recuperare, anche li fino quasi a diventare ossessivo.