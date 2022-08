Test Personalità | Cos’è che proprio non sopporti negli uomini?

Con questo test scopriremo cosa nella personalità degli uomini ti fa proprio perdere la pazienza. È meno scontato di quanto sembri!

Nell’arco della propria vita ogni donna intrattiene relazioni con uomini diversi, con diversi caratteri e diverse abitudini.

Anche se si potranno fare molte esperienze differenti, nel corso del tempo ci renderemo facilmente conto che in realtà le cose che ci fanno perdere la pazienza sono sempre le stesse.

Il problema è che spesso fatichiamo a riconoscerle perché siamo troppo coinvolte dall’innamoramento, da una situazione nuova oppure dal fascino della persona che abbiamo conosciuto da poco.

Ecco allora che questo test ci aiuterà a chiarire, una volta e per tutte, quali sono le abitudini e le caratteristiche degli uomini da cui dovremo tenerci sempre accuratamente lontane. Si tratta di sopravvivenza!

Test della Personalità degli Uomini

Per eseguire questo test ti proponiamo quattro diversi animali tra cui scegliere. Ti chiediamo di operare una scelta istintiva rispondendo alla domanda: quale di questi animali di fa più paura o ti genera più fastidio? Dopo aver scelto il tuo animale, leggi il profilo corrispondente!

1 – Il Lupo

Anche se non si può dire che lo sia davvero, nell’immaginario collettivo il Lupo è uno degli animali più pericolosi in assoluto.

Viene considerato un cacciatore abile e spietato, una bestia feroce da cui tenersi lontani e anche una concreta minaccia per comunità grandi e piccole.

Se hai scelto il lupo significa che quello che sopporti meno negli uomini è l’aggressività, la continua dimostrazione di forza e il desiderio di predominare sugli altri.

Probabilmente nella tua vita sei stata vittima di atteggiamenti aggressivi da parte di compagni ma anche di genitori o semplicemente di amici. Per questo motivo oggi non tolleri chi fa la voce grossa, chi cerca di imporre la sua volontà o di mettere gli altri a tacere.

Per evitare questo tipo di persone si possono mettere in atto due diverse strategie: fuggire o combattere. A seconda della tua indole probabilmente fai l’una o l’altra cosa, ma è anche possibile che tu scelga una di questi due approcci a seconda del momento e della gravità della situazione.

2 – Il verme

Il verme è un anellide innocuo per l’uomo e molto utile al benessere del terreno in cui vive, ma molte persone lo considerano assolutamente disgustoso.

A livello simbolico paragoniamo spesso le persone senza personalità e senza spina dorsale a un verme. Si tratta di un modo molto poco gentile per indicare qualcuno che sembra privo di opinioni proprie, che preferiscono nascondersi invece di affrontare le discussioni e che fuggono dalle proprie responsabilità.

Inutile dire che se hai scelto proprio questo animale, il tipo di uomo che proprio non sopporti è l’uomo – zerbino, che fa tutto quanto è necessario per assecondare le persone più forti o più influenti che ha intorno, come la sua famiglia, la sua compagna o il suo capo sul lavoro.

3 – Il maiale

In genere il maiale non è un animale che viene considerato spaventoso, inoltre desta generalmente simpatia e non fastidio. Ci sono persone che però sentono una forte repulsione nei suoi confronti a causa del fatto che è spesso sporco e che si nutre in maniera scomposta ed eccessiva.

Se la tua scelta è caduta su questo animale è abbastanza semplice individuare quali caratteristiche maschili sei completamente incapace di tollerare.

La prima è sicuramente la pigrizia e l’essere trascurati: per te avere un aspetto curato è sinonimo di maturità ma anche di rispetto per se stessi e per le altre persone.

Oltre a questo non tolleri le persone che si lasciano andare senza controllo ai piaceri della vita. Anche se probabilmente sei un’amante del cibo e della buona compagnia non tolleri coloro che sembrano vivere solo per questo, evitando come la peste qualsiasi attività pratica e produttiva!

Tra le altre cose, gli uomini che si comportano in questo modo di solito si cercano una donna che li accudisca come farebbe una madre: una cosa ancora più intollerabile!

4 – Il Pavone

Il pavone è universalmente conosciuto per la sua lunga coda e per la capacità di utilizzarla come una ruota per mettersi in mostra e sedurre le femmine. La femmina del pavone, al contrario del maschio, è di un colore spento, piuttosto anonimo e insignificante.

Se hai scelto il pavone significa che ciò che tolleri meno negli uomini è la vanità, cioè il desiderio costante e continuo di mettersi in mostra qualsiasi cosa accada.

Spesso le persone che si comportano così sono in realtà molto insicure e dubitano delle proprie capacità, ma per nascondere queste debolezze si impegnano a creare un’immagine di sé completamente diversa da questa.

Il tuo istinto femminile ti permette di individuare molto facilmente gli uomini che “si pavoneggiano” fingendo di essere migliori o almeno diversi da quello che sono e le loro bugie ti sono così evidenti da essere davvero insopportabili!