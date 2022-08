Difficile avere a che fare con i segni più ruffiani dello zodiaco: ecco perché!

Oggi abbiamo deciso di parlare di una classifica dell’oroscopo veramente particolare. Hai mai sentito parlare dei segni zodiacali più ruffiani dell’oroscopo?

Nella vita tutti, chi più e chi meno, abbiamo abbastanza da fare.

C’è chi corre trafelato tra un impegno ed un altro, chi si organizza ogni appuntamento ed ogni passo e chi riesce a far quadrare tutto man mano.

I “ruffiani“, però, non si fanno assolutamente problemi a fare quello che vogliono, quando lo vogliono, e a cavarsela anche sempre!

Ecco chi sono!

I segni zodiacali più ruffiani dell’oroscopo: ecco la classifica

Hai mai sentito qualcuno parlare di un ruffiano?

Beh, se non ne hai mai sentito parlare abbiamo delle cattive notizie per te.

Potresti essere proprio tu il più ruffiano del tuo gruppo di amici!

Oggi abbiamo deciso di svelare tutti i ruffiani grazie alla classifica dei segni zodiacali… beh, più ruffiani dell’oroscopo.

Se ancora non lo sai, un ruffiano è qualcuno che si comporta in una determinata maniera, specialmente con persone di potere, per ottenere quello che vuole.

Quando ha in mano il suo risultato, ecco il ruffiano cambia improvvisamente faccia e si rivela per chi è veramente.

Che ne dici: ti va di scoprire quali sono i segni dello zodiaco che fanno sempre questo giochetto?

Cancro: quinto posto

Ebbene sì, cari Cancro, la vita con voi non è tutta rosa e fiori!

Nonostante siate anche nella classifica dei segni zodiacali che sono anche le mamme di tutti potete essere veramente ruffiani quando volete!

La cosa peggiore è che voi Cancro non vi rendete molto conto di esserlo. Usate il vostro fascino e tutte le vostre “armi” per creare intorno a voi un ambiente piacevole.

Sarà perché, sotto sotto, sapete bene di essere anche nella classifica dei segni zodiacali più manipolatori di tutti che il vostro essere ruffiani non è poi così sconvolgente?

Toro: quarto posto

Anche i nati sotto il segno del Toro non si risparmiano di certo quando parliamo di ruffiani.

I Toro, infatti, sono persone sempre abituate a mostrare un certo tipo di faccia rispetto a quella che avrebbero veramente!

Per i Toro essere ruffiani è anche qualcosa di “spontaneo”, di cui si rendono conto poco. Sono molto orientati verso i propri obiettivi e quindi giustificano ogni loro mossa con lo scopo di raggiungere un bene “superiore”. Insomma: sono ruffiani e (almeno secondo loro) non lo sanno!

Ariete: terzo posto

Sul primo gradino del podio della classifica dei segni zodiacali più ruffiani dell’oroscopo troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Ariete.

Gli Ariete sono persone che pensano spesso e volentieri ai propri interessi e che, ancora più spesso, fanno di tutto per raggiungere i propri obiettivi!

Questo tutto comprende anche essere veramente ruffiani con tutte le persone che li circondano.

Familiari, amici, conoscenti, colleghi e datori di lavoro: gli Ariete si approfittano di tutti, fingendo di essere sempre amichevoli ed aperti e nascondendo la loro vera natura!

Bilancia: secondo posto

I nati sotto il segno della Bilancia ci perdoneranno se smascheriamo uno dei tratti più difficili del loro carattere.

Eh sì, cari Bilancia: siete proprio dei ruffiani!

La Bilancia è un segno che fa sempre buon viso a cattivo gioco. Il motivo è semplice: la Bilancia sa che più si comporta in maniera sempre positiva e accomodante con gli altri e più potere avrà, poi, per fare quello che vuole!

I nati sotto questo segno sono fatti così: ruffiani fino in fondo, hanno sempre un sorriso per tutti. (E, alle spalle, hanno sempre qualcosa da dire di veramente cattivo o giudicante: solo che non lo mostrano!).

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più ruffiani dell’oroscopo

Cari Gemelli, inutile prendersela. Ve lo avevamo detto che la classifica di oggi avrebbe smascherato tutti i ruffiani!

I Gemelli sono persone che, spesso, non mostrano la loro vera natura agli altri.

Lo fanno principalmente per proteggersi: cercano di mantenere il loro carattere ed il loro vero modo di fare alla larga dagli altri, per non dover mai soffrire.

Questo porta i Gemelli, però, a comportarsi veramente come i migliori ruffiani del mondo. Sono sempre attenti a guadagnare qualcosa, grazie al fatto che nessuno riesce mai a conoscerli a fondo. Ecco, quindi, che i Gemelli possono permettersi di fare e dire quello che vogliono per ottenere il risultato e poi, appena possibile, rivelare la loro (forse) vera natura!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.