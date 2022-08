Ecco i segni zodiacali da amare e quelli dai quali fuggire

By

Oggi gli astri ti rivelano con chi vai d’accordo in amore e chi dovresti evitare in base al segno zodiacale.

Tra i segni dello zodiaco ci sono affinità e disparità e questo vale pure per l’amore. Alcuni segni zodiacali sono più compatibili di altri, alla base della compatibilità in amore per gli astrologi ci sono gli incastri astrali perfetti.

Se tendi a litigare spesso con il partner e a non sentirti totalmente felice all’interno della relazione forse ti sei innamorata di un partner incompatibile a livello zodiacale. Scopri con quali segni hai più affinità e con quali meno. Scopri anche i segni che fanno i migliori amanti: Nessuno a letto ci sa fare quanto loro, questi 3 segni sono amanti doc.

Segni zodiacali, ecco da cosa dipende la compatibilità

La prima cosa da prendere in considerazione per capire se vi è o meno compatibilità tra il nostro segno e quello di un’altra persona è il suo elemento. I segni astrologici appartengono a 4 elementi: Acqua, Terra, Aria e Fuoco e sono così suddivisi

Acqua: Cancro, Scorpione, Pesci

Terra: Toro, Vergine, Capricorno

Fuoco: Ariete, Leone, Sagittario

Aria: Gemelli, Bilancia, Acquario

E’ importante conoscere l’elemento poiché questi sono alla base dell’accordo o del disaccordo tra i segni. Solitamente i segni di acqua vanno d’accordo con quelli di terra e quelli di fuoco con quelli di aria.

Ed ora passiamo alle compatibilità in amore segno per segno:

Ariete

L’Ariete è un segno di fuoco, lo conosciamo per il suo temperamento impulsivo, dominante e dinamico in amore con alcuni segni ha una particolare affinità. Segni SI: Sagittario, Leone, Acquario. Con altri segni il fuoco dell’Ariete si spegne totalmente. Segni NO: Scorpione, Pesci, Capricorno.

Toro

Il nativo del Toro è un segno di Terra, ama la stabilità, le cose semplici ed lo scambio profondo.

Segni SI: Cancro, Bilancia, Vergine.

Segni NO: Acquario, Gemelli, Leone.

Gemelli

Il Gemelli è un segno d’aria, accende i segni di fuoco e secca la terra.

Segni SI: Leone, Bilancia, Gemelli, Capricorno, Sagittario.

Segni NO: Scorpione, Toro, Pesci, Ariete.

Cancro

Il nativo del Cancro è un segno d’acqua. Tende a spegnere il fuoco e a rendere rigogliosa la terra.

Segni SI: Scorpione, Toro, Bilancia, Sagittario.

Segni NO: Leone, Acquario, Gemelli o Ariete.

Leone

Il fuoco del Leone è abbagliante, questo segno non passa mai inosservato. Il Leone è passionale e molto fedele verso il partner.

Segni SI: Sagittario, Vergine, Capricorno, Scorpione e Gemelli.

Segni NO: Pesci, Toro, Cancro.

Vergine

La Vergine è un segno di terra, con l’acqua diventa rigogliosa e feconda.

Segni SI: Toro, Gemelli, Scorpione, Leone, Bilancia, Cancro.

L’aria impoverisce e secca la terra, Segni NO: Acquario, Ariete, Pesci.

Bilancia

La Bilancia è un segno perennemente alla ricerca del suo equilibrio, ama la compagnia dei segni che hanno un aura originale.

Segni SI: Gemelli, Vergine, Sagittario, Leone, Acquario

Segni NO: Scorpione, Toro, Ariete, Pesci.

Scorpione

Il segno più misterioso dello zodiaco ha una connessione magica con alcuni segni che lo affascinano.

Segni SI: Cancro, Toro, Pesci, Leone, Vergine.

Segni NO: Acquario, Gemelli, Bilancia, Sagittario.

Sagittario

Il segno più positivo ed ottimista dello zodiaco, la sua presenza è una gioia contagiosa. Ama la natura e l’avventura.

Segni SI: Leone, Gemelli, Cancro, Vergine, Pesci.

Segni NO: Scorpione, Toro, Capricorno, Ariete.

Capricorno

Molto laborioso, il Capricorno è un segno che da la priorità al lavoro e solo alcuni segni possono riuscire a smuovere il suo cuore e distoglierlo dai suoi impegni.

Segni SI: Leone, Scorpione, Gemelli, Cancro, Vergine.

Segni NO: è per Ariete, Pesci, Acquario.

Acquario

Originale, progressiste, indipendente, l’Acquario mostra il meglio della sua follia e originalità in compagnia di alcuni segni.

Segni SI: Sagittario, Leone, Bilancia, Ariete, Gemelli.

Segni NO: Scorpione, Toro, Cancro, Pesci.

Pesci

Tenero e sentimentale, il Pesci sperimenta una fusione spirituale con alcuni segni.

Segni SI: Scorpione, Toro, Cancro, Sagittario, Vergine, Capricorno.

Segni NO: Gemelli, Ariete, Bilancia.