Test Personalità del Trucco Estivo | Cosa ami di più di te stessa?

Con questo test della personalità esamineremo il tuo trucco estivo preferito per scoprire cosa ami davvero di te stessa.

Quando ci trucchiamo, infatti, tendiamo a utilizzare il make up per nascondere i difetti ma anche per evidenziare i pregi del nostro viso.

Quello di cui però non siamo sempre consapevoli è che attraverso il trucco esprimiamo sempre un lato più o meno nascosto della nostra personalità.

Ovviamente non è qualcosa che facciamo di proposito. Al contrario, molto spesso non abbiamo la minima idea di cosa stiamo mostrando a coloro che ci osservano: è molto difficile analizzare in maniera razionale le nostre azioni perché siamo troppo coinvolti!

Questo test servirà proprio a scoprire qual è la parte di te che apprezzi di più, sia dal punto di vista caratteriale sia dal punto di vista fisico (e vedrai che le due cose non sono poi così distanti come potrebbe sembrare).

Test Personalità del Trucco Estivo

Per eseguire questo test non dovrai fare altro che scegliere il trucco estivo che porteresti più volentieri. Non importa se sei in grado di eseguirlo o se è adatto al tuo stile di ogni giorno: scegli solo sulla base del tuo gusto!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un'analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Trucco Nude

Il trucco nude è allo stesso tempo il meno appariscente e il più difficile da realizzare. Il suo scopo è far risaltare la nostra bellezza illuminando la pelle e sottolineando con delicatezza gli occhi e la bocca. La parola d’ordine per questo tipo di make up estivo è discrezione!

Se hai scelto il trucco nude significa che ti piaci esattamente così come sei. Hai una personalità forte, determinata e spontanea.

Sei in grado di relazionarti con gli altri in maniera piacevole e diretta: non sei mai invadente ma attiri sicuramente l’attenzione per l’argento vivo che hai addosso.

La cosa che ami di più di te stessa è la spontaneità. Non permettere mai a nessuno di dettare regole in merito al tuo modo di comportarti!

2 – Trucco occhi acquerellato

Questo trucco occhi è sicuramente il più particolare e vistoso tra quelli che abbiamo proposto. Di certo non si può eseguire e indossare tutti i giorni, perché è davvero impegnativo!

Si tratta di un make up che non passa inosservato, che al contrario ha proprio lo scopo di attirare l’attenzione dell’osservatore. I colori che sono stati accostati non sono simili tra loro: al contrario, sono molto differenti l’uno dall’altro e creano un effetto davvero particolare.

Se hai scelto questo make up significa che sei una persona originale e sensibile. Hai sempre mille idee e spesso la capacità di realizzarle. Hai uno spiccato senso artistico e ami tutto ciò che è bello.

Ciò che ami di più del tuo carattere è l’unicità. Sai di essere unica, molto diversa da tutte coloro che ti sono intorno e non sarai mai disposta ad omologarti. Bravissima!

3 – Trucco classico con labbra rosse

Tra tutti i make up che abbiamo proposto, questo è forse il più classico, il più elegante e il più appariscente al tempo stesso.

Per realizzare questo look sono stati utilizzati cosmetici davvero classici, come l’eyeliner nero e il rossetto rosso fuoco. Questo make up è tipico delle femme fatale degli anni cinquanta: donne bellissime e sensuali che sono diventate icone di femminilità.

Se hai scelto questo trucco significa che sei una donna dal carattere determinato, a cui piace apparire ed essere protagonista delle situazioni sociali.

Non hai paura di metterti in mostra e, al contrario, il tuo protagonismo è proprio il lato del tuo carattere a cui non rinunceresti mai. Forse le altre donne ti criticano e ti invidiano per questa tua capacità di attirare gli sguardi e l’ammirazione degli altri, ma non curartene. Continua a brillare e sarai sempre felice!

4 – Trucco occhi blu sfumato

Il blu è sicuramente il colore della spiritualità e del mistero. Meno minaccioso e più affascinante del nero, il blu piace alle persone riflessive, in grado di comprendere perfettamente ciò che accade intorno a loro e di pensare sempre oltre.

Al contrario del trucco occhi grafico, il trucco sfumato è in grado di conferire allo sguardo fascino e mistero. Addolcisce i tratti del viso e rende l’espressione più affascinante.

Se hai scelto il trucco occhi blu significa che sei una persona estremamente intelligente ed è proprio questo il tratto della personalità che ami di più e a cui non rinunceresti mai.

Attraverso il tuo cervello e le tue idee sei in grado di cambiare il mondo: anche in piccolo, anche magari solo all’interno della tua cerchia di familiari, ma di sicuro sei una persona che lascia il segno, nel bene e nel male.