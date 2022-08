La prima cosa che vedi rivela se sei una persona autentica

Sei una persona autentica? Il test di oggi ti aiuterà a capire se sei fedele a te stesso ai tuoi valori e difendi la tua felicità.

I nostri test di personalità nascono per intrattenerti ma sono un ottimo spunto per aiutarti a conoscerti meglio e a riflettere sui diversi aspetti che riguardano te stesso. Oggi analizziamo il concetto di autenticità e scopriamo se sei una persona autentica.

Essere autentici significa essere veri. Questo aspetto non riguarda solo la nostra attitudine verso gli altri ma anche il nostro atteggiamento verso noi stessi. Soffochiamo la nostra vera personalità e fingiamo di essere chi non siamo o siamo fedeli a noi stessi, alla nostra natura, ai nostri ideali? si è autentici verso se stessi solo quando si sente di non avere bisogno dell’approvazione di nessuno per condurre la propria esistenza.

Quanto se autentico? Dimmi cosa vedi e scoprilo

Questo test è uno strumento attraverso il quale ci auguriamo che tu comprenda meglio te stesso perchè da questa comprensione dipende il livello di appagamento che senti nella tua vita. Quanto sei autentico? La risposta dipende da ciò che hi notato per prima guardando questa immagine. Hai notato prima un cuore oppure un gatto?

Soluzione del test

Ecco cosa rivela di te l’aver visto prima il ….

Cuore: Sei osservando questa immagine hai notato la forma del grande cuore e non ti sei soffermato sul gatto, significa che sei una persona con una indole calma e rilassata. Anche se ami le confidenze sei il tipo di persona che riesce a dare un consiglio distaccato, senza giudicare. Così come tolleri le diversità negli altri non ti interessa cambiare nessuno e non cambi tu in funzione di chi hai davanti. Ovviamente sei tra le persone più autentiche che ci siano. Questa autenticità ti fa sentire bene con te stessa, non hai bisogno di false illusioni per essere felice e questo atteggiamento genera positività.

Gatto: Se hai notato prima il gatto con la sua espressione furba e sornione significa che sei una persona accomodante e cambi in funzione di bisogni ed interessi. Sai come ottenere ciò che vuoi e come attirare l’attenzione. Sei una persona camaleontica, il tuo essere è influenzato da chi hai di fronte. Non sai bene bene neanche tu stesso chi sei. Questa tua confusione si nota anche nel modo in cui gestisci la tua vita, il disordine regna sovrano e non si organizzarti. Non si può dire che tu abbia raggiunto una piena consapevolezza in termini di autenticità, comprendi chi sei e cosa vuoi e non cambiare direzione, vai dritto a punto.