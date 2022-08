Test del fastidio: qual è la cosa che ti fa impazzire di rabbia?

By

Sei pronta per il test del fastidio? Oggi ti chiediamo di dirci qual è quella cosa che proprio non puoi sopportare: ci dirà chi sei veramente!

Tutti, chi più e chi meno, abbiamo delle vere e proprie idiosincrasie nella vita.

Se non sai cosa vuol dire questa parola, non preoccuparti.

Il vocabolario dice che un’idiosincrasia è un’incompatibilità o ripugnanza esasperata, che può veramente cambiarti la vita.

Insomma: parliamo delle cose che proprio ti danno fastidio, talmente tanto da non poterle sopportare e vivere una vita “normale”. Sei pronta a dirci quale sia la tua?

Test del fastidio: dicci cosa odi di più al mondo e ti diremo chi sei

Oggi abbiamo deciso di proporti un test veramente interessante.

Si chiama test del fastidio ed analizza a fondo quali sono le idiosincrasie peggiori che gli esseri umani possono avere.

Ehi, parliamo anche di te!

Hai presente quel fastidio che provi quando qualcuno mastica a bocca aperta o quando senti un tuono troppo forte?

Ci sono persone che trovano questo fastidio decisamente troppo forte e che devono fare di tutto per evitare di trovarsi in una situazione che li esponga a tali rischi.

Ecco perché si chiamano idiosincrasie: sei estremamente “ripugnato” da questi avvenimenti e non puoi proprio sopportarli!

Oggi ti chiediamo di svelarci qual è, tra i quattro che ti proponiamo qui sopra, l’idiosincrasia che si avvicina di più alla tua. Pronta a scoprire chi sei?

le persone che masticano a bocca aperta : eh sì, quando qualcuno mangia vicino a te tu non puoi mai stare tranquilla!

Le persone che masticano a bocca aperta, ciancicando il cibo e sputacchiando pezzetti ovunque non sono ovviamente un bel vedere per nessuno.

Tu, però, perdi proprio la testa!

Sei una persona che ha un senso estetico veramente molto sviluppato. Di certo non è questo l’unico motivo che ti porta a scegliere le persone che masticano a bocca aperta nel test del fastidio ma possiamo dire che sei sicuramente una persona elegante.

Per te è inconcepibile che qualcuno sia così sguaiato o maleducato. Ehi, non c’è niente di male in questo ma, quando vai a mangiare fuori, forse è meglio che ti porti i tappi per le orecchie!

: eh sì, quando qualcuno mangia vicino a te tu non puoi mai stare tranquilla! Le persone che masticano a bocca aperta, ciancicando il cibo e sputacchiando pezzetti ovunque non sono ovviamente un bel vedere per nessuno. Tu, però, perdi proprio la testa! Sei una persona che ha un senso estetico veramente molto sviluppato. Di certo non è questo l’unico motivo che ti porta a scegliere le persone che masticano a bocca aperta nel test del fastidio ma possiamo dire che sei sicuramente una persona elegante. Per te è inconcepibile che qualcuno sia così sguaiato o maleducato. Ehi, non c’è niente di male in questo ma, quando vai a mangiare fuori, forse è meglio che ti porti i tappi per le orecchie! i rumori forti od improvvisi : unghie sulla lavagna, tuoni inaspettati e chi più ne ha più ne metta.

Nel test del fastidio hai scelto i rumori sia quelli forti che quelli improvvisi. Insomma, sei una persona che tende a voler proteggere sempre le sue orecchie, da qualsiasi suono troppo inaspettato o che urta il tuo cervello.

Eh sì, perché quando senti questi rumori senti proprio come un fastidio che si insinua dalle orecchie e che arriva negli angoli più reconditi della tua mente.

Ma cosa vuol dire nel test del fastidio ? Semplicemente che sei una persona assolutamente “spaventata” dagli accadimenti di cui non sai niente.

Vuoi sempre avere tutto sotto controllo e non ti piacciono sorprese o cambi di programma dell’ultimo minuto.

Noi ti consigliamo di provare il nostro test degli attacchi: potrebbe darti una panoramica su quello a cui devi fare attenzione nella vita !

: unghie sulla lavagna, tuoni inaspettati e chi più ne ha più ne metta. Nel test del fastidio hai scelto i rumori sia quelli forti che quelli improvvisi. Insomma, sei una persona che tende a voler proteggere sempre le sue orecchie, da qualsiasi suono troppo inaspettato o che urta il tuo cervello. Eh sì, perché quando senti questi rumori senti proprio come un fastidio che si insinua dalle orecchie e che arriva negli angoli più reconditi della tua mente. Ma cosa vuol dire nel ? Semplicemente che sei una persona assolutamente “spaventata” dagli accadimenti di cui non sai niente. Vuoi sempre avere tutto sotto controllo e non ti piacciono sorprese o cambi di programma dell’ultimo minuto. Noi ti consigliamo di provare il nostro ! capelli volanti : capelli volanti che si trovano sulla spazzola, sui capelli oppure nel tuo cibo. Non puoi sentirne parlare, figuriamoci vederli!

Sei una persona che ha una fobia (giustificata sicuramente anche dagli ultimi, terribili, anni di pandemia) per tutto quello che riguarda germi e batteri.

I capelli non sono solo qualcosa di sporco: sono pericolosi!

Per te portano con sé una sporcizia particolare, che viene direttamente dalla testa di un’altra persona. Brr, che paura!

La tua più grande idiosincrasia è questa e, quindi, il test del fastidio ci dice che sei una persona veramente attenta alla pulizia e all’igiene.

: capelli volanti che si trovano sulla spazzola, sui capelli oppure nel tuo cibo. Non puoi sentirne parlare, figuriamoci vederli! Sei una persona che ha una fobia (giustificata sicuramente anche dagli ultimi, terribili, anni di pandemia) per tutto quello che riguarda germi e batteri. I capelli non sono solo qualcosa di sporco: sono pericolosi! Per te portano con sé una sporcizia particolare, che viene direttamente dalla testa di un’altra persona. Brr, che paura! La tua più grande idiosincrasia è questa e, quindi, il test del fastidio ci dice che sei una persona veramente attenta alla pulizia e all’igiene. quando l’etichetta dei vestiti è grande e pizzica: hai presente anche tu, vero, quando un’etichetta è veramente troppo grande.

Quasi più grande del capo che devi indossare!

Se nel test del fastidio hai scelto questa opzione, sappi che possiamo accomunarla a tutti i tipi di fastidio generati dai vestiti. Calzini che segano le caviglie, colletti urticanti e anche le famose etichette di cui prima.

Sei una persona che ha un rapporto veramente buono con il proprio corpo e che detesta quando qualcosa lo irrita. (Sarà forse perché sogni in grande? Questo test ci svela quanto sono grandi i tuoi sogni).

Hai abitudine sane e ti piace vivere bene: avere a che fare qualsiasi problema legato al corpo ti mette veramente in difficoltà!

Sei una persona che ama essere sempre fisicamente a posto: hai una pelle vellutata, che curi con attenzione, e ti prendi sempre cura di te.

Continua così!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.