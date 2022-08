Meglio avere uno di questi segni nel tuo gruppo: sono le mamme di tutti!

Hai mai conosciuto uno dei segni zodiacali che sono le mamme di tutti? Hanno sempre un fazzoletto, un cerotto e dell’acqua in borsa anche per te.

Sarebbe veramente un peccato se non avessi uno dei segni zodiacali che si trovano nella classifica di oggi nel tuo circolo di amici o conoscenze.

Perché?

Ma perché questi segni zodiacali sono persone che si preoccupano sempre di tutto e di tutti e che fanno quasi da “mamme” agli altri.

Pronta a scoprire se ci sei anche tu in classifica?

I segni zodiacali che sono come mamme: ecco la classifica di oggi

Dicci la verità: c’è o non c’è una “mamma” nel tuo gruppo di amici?

Oggi abbiamo deciso di parlare di una classifica dell’oroscopo decisamente particolare.

Quella dei segni zodiacali che sono come mamma per gli amici che li circondano: di sicuro, adesso che ci pensi meglio, hai presente anche tu una “mamma” tra i tuoi amici!

Hanno sempre in borsa acqua o un cerotto, ascoltano volentieri le lamentele di tutti e sono pronte ad offrire sempre una spalla su cui piangere.

Ehi, ma non è che anche tu sei proprio così?

Scopriamo subito se sei nella classifica dei segni zodiacali che sono proprio come mamme!

Toro: quinto posto

I nati sotto il segno del Toro sono uno strano mix di atteggiamento materno e atteggiamento completamente distruttivo.

Con i propri amici, infatti, i Toro sono estremamente critici, a volte quasi troppo pungenti e decisamente spigolosi. Sono in grado di trattarvi malissimo, dicendovi in faccia esattamente quello che pensano nella maniera più brutale.

D’altra parte, però, i Toro sono sempre presenti per voi e ci saranno sempre anche in futuro. Sono un segno che ha un cuore grande e che non smette mai di sanguinare: proprio come una mamma!

Pesci: quarto posto

Abbiamo spesso detto che i nati sotto il segno dei Pesci possono essere un poco svagati e concentrati su sé stessi e sui propri obiettivi.

Per quanto questo sia vero, c’è anche da considerare che i nati sotto il segno dei Pesci sono generalmente persone estremamente affettuose e materne.

Con chi vogliono loro, questo è certo!

Avere un amico dei Pesci vuol dire avere un amico che, spesso, è sempre presente per te proprio come lo sarebbe una mamma. E, poi, hanno sempre un fazzoletto in borsa e sono sempre pronti ad aiutarti ad essere al meglio delle tue possibilità. Non vedono l’ora, anzi!

Bilancia: terzo posto

Anche la Bilancia è un segno che facilmente può essere considerato veramente materno nei confronti degli altri.

Abbiamo spesso detto che la Bilancia è un segno che tende a voler piacere a tutti e che, per questo motivo, è veramente troppo diplomatico, al punto di arrivare a diventare quasi falso.

In realtà la Bilancia è spesso concentrata sugli altri talmente tanto proprio da diventare quasi una madre. Tutti vanno da loro per soluzioni e lei si prodiga in questo ruolo fino a quando, forse, a volte non esagera anche un po’!

Aquario: secondo posto

Per gli Aquario è semplice essere considerati come mamme. Sono sempre (e quando diciamo sempre intendiamo veramente sempre) pronti a darsi da fare per le altre persone!

Di default, infatti, gli Aquario sono persone che si mettono a disposizione di tutti coloro a cui vogliono bene (e, a dirla tutta, anche di coloro che non conoscono poi così tanto bene).

Un Aquario è sempre pronto a guidare, ad aiutare ed anche a criticare proprio come potrebbe fare una madre con i propri figli.

Sono sempre presenti, sempre decisi a far sì che tutto vada per il meglio anche e soprattutto per gli altri.

Per loro è importante aiutare e lo fanno con chiunque: ci vuole poco ad iniziare a dipendere dal loro modo di fare!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che sono come mamme

Eh sì, cari Cancro, ci siete proprio voi al primo posto della classifica di oggi!

Ovviamente, questa non sarà una sorpresa completa per voi (almeno speriamo). Dopotutto siete anche presenti nella classifica dei segni zodiacali migliori da avere come mamma in generale… siete proprio portati!

Che desideriate o meno diventare genitori (e, se proprio volete saperlo, potete provare il nostro test del sentimento materno), voi Cancro non potete farne a meno.

Vi piace fare da mamma a tutti gli altri!

Ecco perché voi Cancro, spesso, avete una coorte di amici che vi tratta proprio come se foste la loro mamma.

Oltre ad avere il proverbiale fazzoletto, borraccia d’acqua e cerotto in borsa, voi Cancro siete sempre presenti per gli altri