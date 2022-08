La posizione aziendale perfetta per te in base al tuo segno zodiacale

Che ruolo lavorativo occupi? Secondo gli astri ogni segno da il meglio di se solo quando ricopre la sua posizione ideale.

Il nostro segno zodiacale ci conferisce caratteristiche uniche e distintive le quali possono essere usate a nostro vantaggio anche a livello professionale. Non hai mai pensato di devolvere i tuoi punti di forza sul campo professionale per avere successo? Le stelle sanno esattamente quale ruolo dovresti ricoprire in azienda, perchè non valutare una candidatura?

Ci ritroviamo spesso a fare una candidatura per un ruolo senza sapere per quale ruolo saremmo più adatti in base alle nostre caratteristiche personali. Al di la delle competenze professionali anche la nostra personalità può incidere sui risultati che otteniamo al lavoro per questo secondo gli astri ogni segno sarebbe predisposto per svolgere funzioni specifiche. Scopri il nesso tra la tua data di nascita e la tua posizione aziendale ideale.

Se vuoi uscire dall’ambito aziendale e vuoi sapere quale potrebbe essere in generale la tua professione ideale leggi: Qual é il tuo lavoro ideale in base al tuo segno zodiacale?

La posizione aziendale ideale dipende dal tuo segno zodiacale

Gli astri hanno messo insieme un elenco di posizioni aziendali e le diverse personalità zodiacali e hanno associato tutti gli elementi riuscendo a stabilire in quale ruolo ogni segno zodiacale ha maggiori probabilità di emergere.

Team Manager: Pesci e Vergine

La Vergine è precisa, meticolosa, organizzata e ordinata. Nel suo raggio d’azione tutto viene fatto in nome della perfezione motivo per i quale la Vergine è un ottima candidata per ruoli di grande responsabilità. Il Pesci è aperto e ricettivo, altra qualità attribuita ad un buon manager. Se questi sono i tuoi segni non temere di osare, la tua posizione aziendale vincente è in cima alla scala aziendale.

Marketing e Pubblicità: Acquario e Bilancia

Dove si necessita di creatività, ingegno ed immaginazione c’è bisogno di un Aquario, il segno più estroverso dello zodiaco, questo segno è il più adatto per portare boccate d’aria fresa in azienda e trovare il modo di far nascere nuovi bisogni e desideri. La Bilancia è un generatore di idee originali, la sua mente pensa fuori dagli schemi. La creatività è una risorsa preziosa per un’azienda e se fai parte di questi segni le chiavi della creatività sono nella tua tasca.

Team leader: Ariete e Gemelli

Ariete e Gemelli sono i candidati ideali per coordinare il lavori di squadra. Mentre l’Ariete è un segno che ama dominare e sa come guidare gli altri per il raggiungimento di un obiettivo, il Gemelli è un abilissimo persuasore, sa come convincere chiunque a fare ciò che desidera. Il Gemelli può ottenere tutto ciò che vuole dagli altri.

Rappresentanti: Sagittario e Leone

Quando un’azienda ha bisogno di persone che siano il biglietto da visita dell’azienda e dei suoi prodotti, nessuno può battere Sagittario e Leone. Il Sagittario è ottimista, ha una aura di energia positiva che lo accompagna e il suo sorriso è rassicurante. Il Lone è un segno carismatico, si presenta in modo impeccabile e ha un linguaggio fluido che arriva diretto a centrare il punto: persuadere chi ha davanti. Entrambi segni di fuoco, danno il meglio di se nelle vendite o nel servizio clienti.

Contabilità: Capricorno e Toro

Capricorno e Toro, due segni di terra, razionali e analitici. Grandi lavoratori, danno il meglio di se quando hanno a che fare con numeri, statistiche, obiettivi di vendita e budget. Usano la logica a loro favore, calcolano tutto e sono estremamente responsabili. Con loro al comando l’azienda non vivrà crisi finanziarie.

Risorse umane: Scorpione e Cancro

Lo Scorpione e il Cancro sono emotivi e comprensivi. Ogni azienda riceve molte candidature quotidianamente. Bisogna essere empatici come il Cancro per comprendere chi si ha davanti come se fosse un libro aperto ed essere uno Scorpione per avere la capacità di ascoltare i bisogni degli altri e percepire ogni dettaglio che possa fornire informazioni sulla veridicità delle parole dell’interlocutore. Lo Scorpione è un detective nato, il Cancro ha un intuito infallibile, insieme sapranno scovare la persona più adatta a portare benefici all’azienda.