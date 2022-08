Tutti i nomi più assurdi che i nuovi VIP danno ai loro figli: tu lo faresti?

Curiosa di scoprire alcuni dei nomi più bizzarri che i VIP nostrani hanno deciso di dare ai loro figli? Scopriamoli insieme.

Alcuni VIP si fanno prendere la mano, soprattutto quando si tratta di dare il nome ai loro bambini. Siamo tutti d’accordo che a volte i genitori cercano di trovare un nome unico e originale, ma forse qualcuno ha esagerato.

Ma tanto si sa, le celebrities devono farsi riconoscere in qualche modo e quindi perché non farlo dando un nome unico al proprio bimbo? Secondo te alcuni di loro si sono pentiti della scelta? Nel frattempo ti elenchiamo alcuni dei nomi che ci hanno veramente lasciato a bocca aperta.

I VIP e la moda dei nomi bizzarri

E’ proprio vero. I VIP sono una categoria a parte che cerca in tutti i modi di differenziarsi dal resto della popolazione. Alcuni di loro hanno pensato bene di affibbiare ai loro neonati alcuni dei nomi più assurdi.

Spesso notiamo come le celebrities straniere diano dei nomi alquanto eccentrici ai propri bimbi, ma anche i VIP nostrani non si sono mostrati da meno. Iniziamo dal Re di Instagram, che online è conosciuto come Mr Enjoy. Si tratta ovviamente di Gianluca Sacchi, l’imprenditore italiano che nel giro di poco tempo ha raggiunto una notorietà senza precedenti. Grazie ai suoi balletti e alla sua vita sopra le righe è ormai conosciuto in tutto il mondo. Ed è proprio grazie a quelli balletti condivisi sui social che il cinquantaquattrenne ha trovato l’amore.

La sua dolce metà si chiama Sharon Fonseca e da poco la coppia ha accolto una femminuccia. Il nome? Bè, una coppia come la loro non poteva scegliere un nome qualsiasi. Infatti la scelta è ricaduta su Blu Jerusalema, alla quale Vacchi ha dedicato una canzone omonima. Non è stata da meno neanche Lorella Boccia, ex allieva e ballerina della scuola di Amici, che a sua figlia ha pensato bene di dare il nome di Luce Althea. Anche Stash, un altro ex concorrente del talent di Canale 5 ha deciso di puntare su un nome decisamente particolare. Il frontman dei The Colors ha scelto di chiamare la sua seconda figlia Imagine, ispirata, come ci si può immaginare, alla celebre canzone dei John Lennon.

Concludiamo in bellezza con Levante, la ex giudice dell’undicesima edizione di X Factor. Pseudonimo di Claudia Lagona, la trentacinquenne ha chiamato sua figlia Alma Futura. Un nome che per molti potrebbe suonare familiare, soprattutto per i fan dell’intramontabile Lucio Dalla. Infatti, mentre Alma deriva dal latino almus (che nutre, che dà vita), il secondo nome Futura è un omaggio all’omonimo brano del cantautore bolognese.