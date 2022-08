Test Immagine degli Ostacoli | Quanto sei brava a superare gli ostacoli?

By

Con questo test immagine scopriremo se gli ostacoli ti spaventano o li vedi come una sfida da vincere: la risposta potrebbe stupirti.

Si dice spesso che nella vita si incontrano due tipi di persone: quelle che creano problemi e quelle che li risolvono. In alternativa si dice che ci sono persone che vedono ostacoli e persone che colgono opportunità.

Si tratta di atteggiamenti che derivano da due modi molto diversi di vedere il mondo e di reagire a quello che ci accade.

Bisogna puntualizzare che non c’è un modo “assolutamente positivo” e un modo “assolutamente negativo” di vedere le cose.

Le persone che non si lasciano abbattere dagli imprevisti e che hanno sempre la forza di affrontare ogni ostacolo sono spesso viste come persone “positive” ed “esempi da seguire”, ma non è sempre così.

Bisogna tener presente infatti che le persone con un atteggiamento sempre positivo e propositivo possono perdere il contatto con la realtà, possono cominciare ad avere un atteggiamento di “positività tossica” rispetto agli altri.

Al contrario, le persone che tendono a vedere e delineare bene gli ostacoli che si trovano ad affrontare sono spesso persone prudenti, realiste e affidabili, in grado di gestire anche situazioni complicate senza fare follie o commettere errori clamorosi.

Tu da che parte stai?

Test Immagine degli Ostacoli

Per eseguire questo test ti chiediamo solo di osservare brevemente l’immagine che ti proponiamo e di ricordare cosa vedi per primo. Dopo averlo fatto leggi il profilo corrispondente!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

La Montagna

Per l’uomo la montagna rappresenta da sempre un ostacolo, una sfida e un luogo terribilmente affascinante.

Si tratta infatti di un ambiente naturale duro e inospitale, nel quale si corrono spesso pericoli anche molto gravi. Nonostante questo generazioni e generazioni di alpinisti si sono impegnati a esplorare e scalare le montagne più alte della terra.

Se hai visto la montagna sei una persona prudente e riflessiva, che si impegna moltissimo ad analizzare una situazione o un vero e proprio problema prima di attivarsi per risolverlo.

Questo atteggiamento spesso ti fa passare per la classica persona che vede problemi anche dove non ci sono o dove semplicemente sono presenti piccole difficoltà facilmente superabili.

La verità è che sei un eccellente problem – shaper, cioè hai un talento per comprendere e definire con esattezza le situazioni prima di passare ad affrontarle. Qualsiasi cosa tu decida di fare per cambiare le cose in linea di massima ha sempre successo.

Vuoi continuare a giocare con Chedonna? Fai questo Test della Personalità per determinare qual è il tuo talento più grande.

L’Aquila

L’aquila è da sempre un simbolo di forza, potere, coraggio e mascolinità. Rappresenta la capacità di volare alto, librandosi al di sopra dei confini ma anche dei limiti.

Le aquile sono viste come animali forti, estremamente indipendenti e impossibili da domare o da vincere.

Se la prima cosa che hai visto è stata l’aquila con le ali spiegate significa che sei una persona che si getta a testa bassa contro ciò che ostacola il suo cammino. Sei in grado di abbattere ogni ostacolo con la tua grande forza di volontà e determinazione.

Dal momento che queste due qualità ti hanno sempre soccorso nella vita, permettendoti di ottenere spesso tutto quello che volevi, hai finito con il convincerti che da sole possano bastare.

Le cose ovviamente non stanno così: non tutti i problemi si risolvono con la forza di volontà e con l’impegno. Ci vogliono anche strumenti adeguati e – a volte – strategie piuttosto complesse che non è possibile improvvisare.

Sei la classica persona che preferisce l’istinto alla calma, la forza alla pianificazione e la decisione all’attesa.

Vieni spesso considerata come la classica “testa calda” con poca o pochissima pazienza, ma questo non fa necessariamente di te una persona priva di intelligenza o di capacità di analisi. Semplicemente, mentre gli altri decidono cosa fare, tu nella maggior parte dei casi hai già preso la tua decisione, che spesso consiste nel fare la prima cosa che ti viene in mente!