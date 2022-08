Non è semplice amore per i viaggi: questi segni sono dei veri wanderlust

Non li trovi solo aeroporto ma da qualsiasi parte dove ci sia un mezzo per viaggiare: sono i segni zodiacali più wanderlust!

La parola wanderlust ha conosciuto, negli anni passati, una vera e propria diffusione capillare. Tutti volevano essere un wanderlust, anzi, e tutti lo scrivevano nella loro biografia di Instagram!

Scopriamo insieme chi sono i segni zodiacali che si trovano nella classifica di oggi. Ci sei anche tu?

I segni zodiacali più wandelust dell’oroscopo: ecco la classifica

Sicuramente hai mai sentito qualcuno affermare di essere un Wanderlust.

Tra amici e conoscenti, infatti, c’è con ogni probabilità qualcuno che non vede l’ora di parlare dei viaggi che ha fatto che farà e di quanto ne vorrebbe fare il più possibile!

Niente di male nell’essere persone appassionate di viaggi e di vacanze, figuriamoci.

Questo non vuol dire, però, essere tra i segni zodiacali più wanderlust di tutto l’oroscopo!

Scopriamo insieme chi c’è nella classifica dei segni zodiacali che proprio non riescono a non percepire la vita come un immenso “viaggio”.

Ecco chi c’è in classifica!

Sagittario: quinto posto

Potrebbe sembrarti strano incontrare tutti i nati sotto il segno del Sagittario al quinto posto della classifica dei segni zodiacali più wanderlust dell’oroscopo.

I Sagittario, infatti, sono spesso persone indipendenti e solitarie, che amano la propria routine ed i propri spazi. Com’è possibile che siano anche dei wanderlust?

La realtà è che i Sagittario non si sentono a casa da nessuna parte. Ecco perché, per loro, l’idea di un viaggio “perpetuo” che li porti sempre da qualche altra parte è meravigliosa. Provate a chiederglielo!

Scorpione: quarto posto

Anche i nati sotto il segno dello Scorpione, per quanto possa sembrarvi strano, sono nella classifica dei segni zodiacali più wanderlust dell’oroscopo.

Diciamo che è strano perché, generalmente, gli Scorpione amano i propri spazi e la propria vita: perché andare dall’altra parte del mondo a cercare la felicità?

Appena iniziano a viaggiare, però, gli Scorpione si rendono conto che non possono veramente stare fermi in un punto solo per tutta la vita.

Il viaggio è qualcosa che gli Scorpione si portano dentro: per loro è fondamentale poter spaziare nel mondo, imparando sempre qualcosa di nuovo!

E, visto che non sono nella classifica dei segni zodiacali più approssimativi di tutto l’oroscopo possiamo assicurarvi che lo Scorpione ricava sempre qualcosa da tutti i suoi spostamenti!

Cancro: terzo posto

Eh no, questa non dovevamo proprio farla. Com’è possibile che i nati sotto il segno del Cancro, persone che amano la famiglia e la sedentarietà, siano nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Semplice!

Per i Cancro viaggiare non è assolutamente importante, almeno se glielo chiedete. Sì, certo, i Cancro adorano spostarsi ed andare in vacanza ma non lo considerano assolutamente una priorità nella vita. Per loro, però, è importantissimo poter conoscere il mondo e, per questo motivo, una volta che sono in viaggio non tornerebbero più indietro. Si devono verificare delle condizioni giuste, questo è vero, ma i Cancro sono dei veri e propri wanderlust: non c’è un posto dove non andrebbero!

Pesci: secondo posto

Arriviamo al secondo posto della classifica di oggi, occupato da tutti i nati sotto il segno dei Pesci.

I Pesci sono persone generalmente molto spirituali a cui, spesso, si rinfaccia il fatto di avere la testa un poco tra le nuvole.

(Non a caso sono nella classifica dei segni zodiacali che hanno la testa… per l’appunto, proprio tra le nuvole).

Anche se, come dicevamo sopra, ai Pesci si rinfaccia una certa leggerezza, possiamo assicurarvi che sono persone assolutamente capaci di passare una vita intera con lo zaino sulle spalle!

Per i Pesci è importantissimo poter spaziare al di fuori della propria vita, sia concretamente che letteralmente.

I Pesci sarebbero disposti ad andare ovunque e con chiunque: l’importante è l’esperienza, il viaggio dentro di sé. I Pesci non sanno neanche di amare così tanto l’idea del viaggio: è un sentimento del tutto innato in loro!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più wanderlust

Infine, cari Leone, la classifica di oggi premia voi: siete voi i più wanderlust di tutto l’oroscopo!

Chi è nato sotto il segno del Leone è generalmente una persona irrequieta (in maniera positiva), incapace di stare ferma.

Per i Leone viaggiare è importantissimo. Non solo possono fare esperienza di tutto quello che gli altri non possono vedere ma possono, poi, anche riportare indietro pezzi di altre culture, di altri mondi che contribuiscono a far sentire il Leone una persona veramente finita, a tutto tondo.

Ecco perché, senza mezzi termini, possiamo assicurarvi che sono i Leone i più wanderlust nell’oroscopo.

Quando possono viaggiare, niente può fermarli!