Novità incredibili in arrivo nella nuova attesissima stagione di Pechino Express che di sicuro vi entusiasmeranno! Ecco quali.

Grandi novità per i fan di Pechino Express. Dopo una stagione dal successo insperato (dopotutto è stata la prima ad andare in onda su Sky e non sui canali Rai) pare che i creatori del fortunato format abbiano pensato a una serie di altre idee innovative che daranno di certo una scossa al programma (pare si conosca già anche la location della prossima edizione…)

Pechino Express, novità in arrivo: ecco quale sarà la (probabile) location della prossima stagione

Stando a quando diffuso da alcune voci, pare che Pechino Express subirà un ulteriore “trasloco” su TV8. Secondo un fan, inoltre, la location della prossima stagione sarà il Laos.

Il passaggio in chiaro su TV8 è stato pensato per venire incontro alle esigenze di tutto il pubblico televisivo italiano, dato che gran parte di esso è stato “tagliato fuori” dopo il passaggio dell’anno scorso a Sky. Sembra che il motivo del terzo trasloco sia proprio dovuto al tentativo di aumentare ulteriormente lo share, già piuttosto alto nelle due precedenti edizioni.

Un fan del programma, inoltre, ha spoilerato anche la probabile ambientazione della prossima stagione: il Laos. Questo perché ha notato disperse in una zona del Paese diverse bandierine rosse simbolo del format. Una meta già scelta nella seconda stagione andata in onda nel 2013, quando Costantino fece da guida ai concorrenti durante il percorso fino a Bangkok. Le voci, a ogni modo, non si placano per quanto riguarda i papabili nuovi concorrenti del programma.

Molti sperano in un ritorno della vincitrice della scorsa edizione, Victoria Cabello, anche in un ruolo secondario (lei non ha nascosto che ripetere in qualche modo l’esperienza fatta l’anno scorso le piacerebbe molto). D’altronde la partecipazione al programma ha insegnato molto a tanti concorrenti. Si mormora, inoltre, la partecipazione di Alex Belli e della consorte Delia Duran, già protagonisti della scorsa edizione del GF Vip (dopotutto anche la “nemica” di Delia, Soleil, aveva partecipato nel 2020). Staremo a vedere!