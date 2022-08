Ludovica Valli è distrutta: la confessione social dopo il grande annuncio

Dopo il grande annuncio sui social, Ludovica Valli racconta ai follower le sue condizioni: distrutta a causa della sua situazione.

La vita delle sorelle Valli è sempre in copertina. Amatissime influencer, continuano a raccogliere consensi raccontando la loro vita da copertina e coinvolgono i numerosi follower grazie alla spontaneità che le contraddistingue. Soltanto qualche mese fa, la gioia del matrimonio di Beatrice con Marco Fantini, che a Capri ha fatto emozionare con scene da favola.

Presentissima anche Ludovica, che per l’occasione ha sfoggiato tutta la sua eleganza in un abito principesco color rosa cipria di Atelier Eme. “Una giornata memorabile, che bello poter celebrare l’amore…Grazie Atelier Eme per avermi fatta sentire una principessa in questa giornata molto speciale per me. Ho amato questo abito“, aveva scritto l’influencer in un post in cui mostrava una serie di scatti della giornata. A rendere il tutto ancora più speciale, anche la presenza della piccola Anastasia, nata poco più di un anno fa e anche lei elegantissima in rosa.

Sulla sua pagina Instagram da 1.8 milioni di follower, poi, è arrivata la lieta novella che nessuno aspettava. Soltanto lo scorso 7 agosto, Ludovica ha annunciato con una lunga pubblicazione, di essere incinta per la seconda volta. “Quante cose vorrei dirvi, quante cose vorrei raccontarvi … magari un giorno troverò il coraggio di parlarvene e spiegarvi di più!“, ha scritto in accompagnamento ad un dolcissimo video.

“Mai stata così male”, le ultime difficili ore di Ludovica Valli in gravidanza

Nel post che annuncia l’arrivo del prossimo bebè, Ludovica Valli ha fatto riferimento a difficoltà e “battaglie”, che però non ha mai raccontato in modo specifico. Negli ultimi giorni hanno iniziato a comparire sul suo profilo le prime foto col pancino in bella mostra, che i fan naturalmente non vedevano l’ora di gustarsi. “Non dite che non vi avevo avvertito!“, ha scherzato l’influencer, spiegando che per altri 6 mesetti sarà possibile seguire i suoi progressi sui social.

Nelle ultime ore, però, la sorella di Beatrice, che si mostra sempre al top con look favolosi, si è sfogata con i suoi follower raccontando un momento difficile che ha vissuto. Non è chiaro se si tratti di semplici disturbi da gravidanza o qualcosa di più, fatto sta che ha spiegato di non essersi sentita per niente bene. “É da questa mattina che, come sono salita in macchina, mi sono sentita male“, ha esordito la beniamina del web.

“É tutto il giorno che ho nausea seguita da...potete immaginare. Giuro che non sono mai stata così male in tutta la mia vita. Scusate l’assenza, sarà il caldo, la gravidanza, bho…ma mai mai mai stata così male“, si è poi lasciata andare la futura mamma. Insomma, probabilmente una combinazione di diversi fattori hanno provocato questo malessere intenso a Ludovica, che d’altra parte, afferma di non aver mai provato sintomi del genere, neppure con durante la prima dolce attesa. Attendiamo aggiornamenti e le auguriamo il meglio!