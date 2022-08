“Al GF per soldi, ma persi la testa e la carriera”: confessione choc della VIP

L’ex gieffina si racconta in un’intervista sconvolgendo con la sua confessione: “Al GF persi la testa e la carriera”, le parole della vippona.

Sappiamo bene che il Grande Fratello dà e il Grande Fratello toglie. Mettersi “in pasto” ad un reality come questo, rappresenta per i volti in cerca di visibilità una grande opportunità. Sono sempre più i personaggi nascenti che desiderano affacciarsi al mondo dello spettacolo. Basta pensare a ex tronisti e corteggiatori di Uomini e Donne, influencer e chi più ne ha più ne metta.

Ma lo stesso vale anche per le vecchie leve della tv, magari quelle che un tempo sono state sulla cresta dell’onda ma di cui poi si fatica a ricordare il nome. Insomma, Il GF fa sempre più gola ai vip ma, in questi anni, abbiamo imparato a capire come possa essere una vera arma a doppio taglio. Basta un gesto o una parola fuori posto, per etichettare il vippone di turno per sempre, decidendo così anche un po’ del suo destino.

Uno di questi casi si ritrova nell’attrice Jane Alexander, concorrente della terza edizione del GF Vip nel 2018, condotta da Ilary Blasi. Oggi 49enne, è stato una delle protagoniste di Elisa di Rivombrosa, che le ha dato la popolarità televisiva più grande con il ruolo della marchesa Lucrezia. Di nobili origini anglo-irlandesi, ha da subito scoperto la passione per il mondo televisivo, che però ultimamente le ha riservato brutte sorprese.

“Non è interessante”, Jane Alexander ripercorre gli errori d’amore nella casa

Proprio quell’edizione del Grande Fratello Vip, ha rappresentato, almeno così pensava, un’opportunità di tornare alla ribalta per Jane Alexander. Non è stato facile sicuramente, lanciarsi in un mondo così diverso da quello a cui era abituato, ma l’attrice si è messa in gioco con tutta sé stessa e, ad oggi, ne trae le conclusioni.

In una recente intervista a Diva & Donna, l’ex gieffina ha rivelato quali siano state le conseguenze della sua partecipazione, nonostante è fermamente convinta che lo rifarebbe di nuovo. “Tutti dovrebbero fare il GFVip almeno una volta nella vita! Quello è l’unico posto al mondo in cui non sei nel mondo. Protetta da tutti i problemi e fastidi che stanno fuori…hai solo il tempo di pensare. Se non fosse che mi ha distrutto come attrice, visto che per due anni non ho più lavorato. Per il resto ci tornerei domani, subito“.

In effetti, all’interno della casa Jane Alexander perse la testa per il velino Elia Fongaro, lasciandosi andare ad una passione improvvisa a cui non ha saputo resistere, mettendo a repentaglio la storia d’amore con il compagno Gianmarco Amicarelli. Un fuoco di paglia però, che le ha fatto capire che non poteva perdere ciò che aveva a causa sua.

“Ho perso la testa. Avevo bisogno di qualcosa che lì mi è stato dato. Quando perdi la testa segui solo l’istinto e sbagli. Ho capito che quando perdi la testa non dovresti fare niente. Restare ferma, immobile. Non lo sento più…non voglio parlare di lui, non è interessante“, ha dichiarato con molta onestà l’attrice al magazine.