Spettacolare e delizioso, un filetto in crosta così merita solo applausi

Il filetto in crosta non è sempre uguale, questo ha una copertura speciale con le patate che gli dà un sapore tutto da scoprire

Il filetto di manzo in crosta è un secondo piatto spettacolare e buonissimo. Ma questa volta invece di cucinarlo e servirlo avvolto dalla pasta brisé oppure dalla pasta sfoglia, prepariamo un involucro speciale.

Patate cacio e pepe, perché le mescoliamo con il pecorino fresco e con una generosa dose di pepe nero macinato al momento. Conta certamente la qualità del filetto, ma anche quella del formaggio e delle patate, meglio se vecchie.

Tutto quello che dobbiamo curare, sono i tempi perché il filetto può piacere al sangue o più cotto. Ma se esageriamo, rovineremo un tagli di carne eccezionale.

Filetto di manzo in crosta di patate, anche monoporzione

Per comodità abbiamo scelto di preparare il filetto di manzo intero. Ma possiamo anche fare porzioni più piccole, quelle di ogni commensale, e rivestirle con la crosta una ad una prima di infornare. Il principio e il sapore finale sono gli stessi.

Ingredienti:

1 kg filetto di manzo

5 patate

60 g di pecorino romano o toscano

1 spicchio di aglio

2 rametti di timo

5 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale grosso q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione

Laviamo bene le patate e appoggiamole in una pentola con la buccia. Copriamo con acqua fredda, e lasciamo cuocere per circa 20 minuti da quando comincia il bollore.

Quando sono cotte, scoliamole, peliamole e riduciamole in purea con uno schiacciapatate, come per preparare gli gnocchi. A quel punto aggiungiamo anche il pecorino grattugiato al momento, regoliamo di sale, qualche macinata di pepe fresco e amalgamiamo con le mani, prima di tenere da parte.

In una padella mettiamo a rosolare lo spicchio di aglio spellato e intero con un filo di olio. Appena ha preso colore, togliamo l’aglio e appoggiamo il pezzo di filetto, insaporendolo con i 2 rametti di timo. Lasciamolo dorare bene su tutti i lati facendo sigillare i succhi all’interno del pezzo di carne. Dopo 10 minuti spegniamo e lasciamolo intiepidire.

Infine la parte più bella della ricetta: foderiamo tutto il filetto ormai intiepidito con il composto a base di patate e pecorino che diventerà la sua crosta. Poi appoggiamolo in una pirofila e inforniamo a 190° per circa 25 minuti.

Questo è un tempo sufficiente per un’ottima cottura, anche all’interno. Sforniamo, lasciamo riposare per 5 minuti e poi tagliamolo a fette, portandolo a tavola con un contorno di piselli e carote saltate in padella, oppure se siamo in inverno con dei broccoletti o degli spinaci.