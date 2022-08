Le 5 regole da integrare nella propria routine di cura dei capelli

Non sai se stai seguendo la giusta routine di cura per i tuoi capelli? Prova ad integrare queste regole essenziali.

Come già saprai, se vuoi ottenere dei capelli sani e luminosi, non basta utilizzare lo shampoo giusto. C’è bisogno di integrare alcuni elementi nella propria routine di cura dei capelli.

Infatti, sono molti i fattori che influenzano la lucentezza, la brillantezza e la forza della chioma. Certo, bisogna tenere in considerazione anche il fattore genetico, ma molto dipende da come ci si prende cura dei capelli.

Includi queste 5 regole nella routine di cura dei capelli

Chi di noi non desidera sfoggiare una chioma sana e lucente? Per ottenere però i risultati desiderati, occorre seguire alcune regole.

Per questo motivo vogliamo aiutarti elencando alcune abitudini che dovresti integrare nella tua routine di cura dei capelli.

Tagli di capelli regolari

Tutti gli esperti sono d’accordo: Evitare il salone è controproducente per la crescita dei capelli. Le punte si seccano e si spezzano, quindi non si ottiene la lunghezza desiderata. Tagli regolari riducono drasticamente la presenza delle doppie punte e delle rotture. Il consiglio è quello di spuntare le ciocche ogni sei-otto settimane.

Lascia la chioma sciolta il più spesso possibile

I capelli hanno bisogno di riposare da tutto ciò che subiscono durante la settimana. Perciò gli esperti suggeriscono di approfittare del weekend per far riposare i capelli. Se possibile, lasciali asciugare all’aria, evita prodotti riscaldanti per lo styling e tienili lontani da una coda di cavallo o da una fascia stretta per evitare di tirare inutilmente la chioma. In altre parole, a volte è necessario lasciar riposare i capelli.

Evita gli strumenti caldi

Se ti ostini ad asciugare i capelli ogni giorno, fatti furba: Non utilizzare il massimo livello di calore sui capelli per molto tempo. Continua a muoverti con un’impostazione più fredda e una velocità più bassa. Ci vuole un po’ più di tempo, ma il tempo in più sarà utile. Se pensi di arricciare o lisciare i capelli con una piastra, ti consigliamo di applicare prima uno spray protettivo.

Non spazzolare troppo i capelli

Spazzolare i capelli è un’abitudine sana ma spazzolarli più di una volta al giorno comincia a diventare eccessivo. Infatti, una spazzolatura troppo frequente allunga i capelli e spezza le punte deboli. Spazzola quindi una volta al giorno e opta per una spazzola di plastica. Infatti, le spazzole in setola sono particolarmente aggressive per la chioma

Non fare docce

È vero che è bello fare una doccia calda dopo una lunga giornata, soprattutto nei mesi più freddi, ma come già immaginerai, l’acqua calda e bollente non fa bene ai capelli. Anzi, li secca e, sulle chiome colorate lava via il colore più velocemente dell’acqua fredda. per questo motivo è meglio puntare su una doccia tiepida, che è anche più benefica per la pelle.