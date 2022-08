Lotti per realizzare i tuoi sogni? Il test ci rivela quando sei perseverante

Quanto sei disposto a batterti per realizzare i tuoi sogni? Li metti al primo posto nel progetto della tua vita o lasci che si spengano?

Pe realizzare i nostri sogni dobbiamo essere perseveranti, decisi, combattenti e molto concentrati sull’obbiettivo. Realizzare un sogno è un merito, non esistono geni della lampada e la realizzazione dei sogni dipende molto dalla nostra personalità.

Il test di oggi ci interroga sulla nostra perseveranza e sulla nostra fermezza d’animo. Se sei un tipo che desiste facilmente non avrai realizzato molti dei tuoi sogni, ma se sei una persona che si accontenta allora nonostante ciò la tua vita sarà ugualmente felice.

Osserva l’immagine, ti dirò se ti arrendi con facilità

Sono molti gli aspetti di noi stessi che non conosciamo, pensiamo di conoscerci o di agire muovendoci in una data direzione ma poi i fatti a pensarci bene dimostrano tutt’altro. Realizzare un sogno significa fissare obiettivi a breve o lungo termine e arrivare al traguardo. Tu quanto ti ostini ad ottenere ciò che desideri?

Se vuoi conoscere la risposta a questa domanda, devi soltanto dedicare pochissimi minuti del tuo tempo a questo test. Ti chiediamo di osservare l’immagine e di chiudere gli occhi. Poi pensa a quello che hai appena guardato e rifletti su cosa hai notato prima. La tua risposta rivela se sei un combattente e se ti arrendi facilmente.

Ed ora sei pronto a fare il test? Ricordati che lo scopo del test è quello di intrattenere e ci teniamo a sottolineare che il test non fornisce una diagnosi clinica, si tratta di linee guida indicative e generiche.

Soluzione del test

Vediamo cosa rivela di te cosa hai notato guardando questa immagine:

Un volto

Se la prima cosa che hai notato in questa immagine è la figura del volto di un uomo che si ottiene col profilo dei rami dell’albero significa che non sei un combattente e ti arrendi facilmente. Se le cose si fanno troppo complicate ti arrendi. Se per esempio desideri una promozione ma questa richiede un trasferimento rinunci timoroso del cambiamento. Ti blocca stravolgere la tua vita e finisci per prendere la via più semplice, quella di rinunciare ai tuoi sogni per migliorare te stesso.

Un paesaggio con un uomo

Sei hai notato prima l’uomo accanto all’albero significa che sei uno che i sogni li realizza sempre. Sempre concentrato, motivato e orientato verso la realizzazione del tuo obiettivo, sei il tipo di persona che barcolla ma non molla. Se in corso d’opere si manifestano impedimenti o problemi tu trovi la soluzione per risolvere gli ostacoli invece di lasciare che l’ostacolo ti abbatta. Ti piace sognare in grande e lavori sodo per raggiungere i tuoi obiettivi. Ogni tuo sogno realizzato è un traguardo meritato.