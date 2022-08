Test Personalità dell’Età Mentale | Qual è la vera età della del tuo spirito?

By

Con questo test della personalità cercheremo di scoprire qual è la tua vera età mentale. Sei una persona più infantile o più matura rispetto alla tua età anagrafica?

In linea generale il carattere di una persona muta profondamente nel tempo. Nel corso della nostra vita facciamo esperienze che finiscono con il cambiare la nostra personalità.

Crescendo diventiamo più consapevoli di noi stessi e degli altri, siamo in grado di assumerci maggiori responsabilità e soprattutto diventiamo in grado di badare a noi stessi sia dal punto di vista pratico sia dal punto di vista emotivo.

Questo però non significa che tutte le persone “crescano” alla stessa maniera. Ci sono persone che rimangono profondamente legate alla propria infanzia e altre invece che sembrano destinate a rimanere adolescenti per sempre.

Tutti abbiamo almeno un amico che “sembra mio nonno” e un altro ancora che a quindici anni aveva già la testa da trentenne.

Ovviamente è molto facile giudicare il percorso degli altri e molto difficile giudicare il nostro, perché siamo troppo legati al nostro punto di vista per essere oggettivi.

Questo test ti servirà proprio a capire che età ha davvero la tua mente!

Test dell’Età Mentale

Per eseguire questo test dovrai scegliere uno degli oggetti che ti proponiamo. Ognuno di essi “parla” al tuo inconscio a modo proprio e susciterà in te molte sensazioni differenti. Scegli proprio sulla base di queste sensazioni, senza ragionare troppo, e leggi il profilo corrispondente alla tua scelta!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Il dolcetto al cioccolato

Il dolcetto al cioccolato con gli zuccherini colorati può essere considerato il sogno di ogni bambino. Anche quando ne mangiamo uno da adulti torniamo a sentirci nel pieno della nostra infanzia, senza un solo problema al mondo.

Il cibo e il cioccolato in particolare sono simbolicamente legati al piacere e alla felicità. Sono in grado di appagarci, di farci sentire soddisfatti, pieni di energie e in pace con il mondo.

Se hai scelto questo elemento significa che hai nostalgia di quando la tua vita era semplice, felice e soddisfacente. La tua età mentale è ancora legata all’infanzia, quando cioè potevi concentrarti completamente su te stessa e sui tuoi desideri, senza responsabilità.

Oggi sei una persona adulta che è rimasta molto sensibile, molto desiderosa di ricevere affetto e approvazione, quindi un po’ bambina. Tranquilla, in linea generale gli uomini lo adorano!

2 – La borsa piena di make up

La borsa piena di make up è uno dei sogni di ogni adolescente. Rappresenta il desiderio di migliorare, rielaborare o addirittura modificare drasticamente la propria immagine.

Significa avere gli strumenti per piacere a se stessi e anche agli altri, ma anche essere cresciute abbastanza da non sentirsi più bambine e aver avviato il “processo” per diventare delle donne.

Se hai scelto questo oggetto significa che la tua età mentale è quella dell’adolescenza. Non importa quanti anni tu abbia secondo l’anagrafe: stai ancora decidendo “cosa vuoi fare da grande” ma soprattutto “chi vuoi essere da grande”.

Per te il mondo è un enorme scrigno di sorprese e di opportunità tutte da scoprire e di certo non hai intenzione di fartele sfuggire dalle mani.

3 – Il diario personale

Il diario personale si scrive in due momenti precisi della propria vita: lo si può scrivere durante l’adolescenza, per tenere nota dei propri pensieri, dei propri sentimenti o degli avvenimenti importanti, o lo si può scrivere da vecchi, come libro di memorie.

In ogni caso il diario racconta la nostra storia personale dal nostro punto di vista. Ci permette quindi di riflettere su noi stessi e sulla nostra storia, di capire meglio i motivi delle nostre scelte e dei nostri comportamenti.

Se hai scelto questo oggetto significa che sei molto più saggia della tua età anagrafica, quindi sei un po’ più matura rispetto a quello che ci si aspetterebbe da te.

Sei sempre stata molto introspettiva e riflessiva. Ti piace ragionare con calma sulle cose senza mai fare una scelta d’impulso. Ricordi perfettamente tutto quello che hai fatto e i motivi per cui hai fatto quelle determinate scelte, quindi sei una persona seria e affidabile.

4 – La borsa da lavoro

La borsa da lavoro è uno di quegli oggetti che non tutte utilizziamo spesso. Rappresenta però il nostro essere adulti produttivi, inseriti nella società, con delle responsabilità e dei doveri ben precisi.

Chi lavora portando una valigetta nella maggior parte dei casi svolge lavori di responsabilità, ha il compito di coordinare delle altre persone oppure di maneggiare una grande quantità di documenti.

Se hai scelto questo oggetto significa che la tua età mentale è quella di un adulto perfettamente formato. Sei responsabile, hai un profondo senso pratico, la capacità di resistere allo stress e alla pressione.