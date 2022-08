Sogni in grande? Il test della quercia ce lo svela immediatamente!

Il test dei sogni in grande è qui per dirci se e quanto sogni cose meravigliose per te nella tua vita. Ci sembra proprio l’ora di provarlo!

Hai mai sentito usare la parola inglese “manifesting“?

Si tratta di una parola che possiamo tradurre come “manifestare” e cioè la pratica di immaginare, pensare, e rendere reali cose fantastiche per la nostra vita.

Potresti farlo con un lavoro, con una relazione oppure con obiettivi personali che devi prima porti e poi visualizzare mentre li raggiungi. Tutto questo, però, è secondario ad una cosa importante: sognare in grande!

Il test della personalità di oggi ci dice se tu sei in grado di farlo: che ne dici, ti va di provarlo insieme a noi?

Test dei sogni in grande: quanto sono larghi i tuoi?

Quante volte ti è capitato di sentirti dire che dovevi “volare basso“?

Nella vita, infatti, ci sono tantissime persone che non vedono l’ora di farti tornare con i piedi per terra, chiedendoti di non sognare troppo in grande.

A volte queste persone vincono mentre, altre volte, sei tu a prevalere su di loro grazie ai tuoi sogni!

Il test dei sogni in grande è qui per aiutarci a capire come sogni tu: se dovese risultare che sogni “troppo piccolo” sei ancora in tempo per cambiare tutto!

Devi solo dirci che cosa vedi nel quadro che ti proponiamo qui sopra: sei pronta a scoprire che tipo di sognatore sei?

hai visto una cattedrale : si tratta di uno dei simboli più potenti sia concretamente che letteralmente! Se hai visto una cattedrale nel nostro test dei sogni in grande vuol dire che, per te, ci sono belle sorprese in arrivo.

Sei una persona che non sogna, semplicemente, in grande: tu hai grandi progetti e non vuoi proprio che rimangano solo come sogni!

Sei una persona che ha una grande visione del mondo e che ha costruito nella sua mente un certo percorso. Non ti accontenterai di niente di meno di quello che vuoi ma hai spazio per cambiare e migliorare ancora.

Insomma, tu sì che sogni in grande! Complimenti: non possiamo far altro che dirti di continuare così!

Di certo sei una persona che ha molti sogni ma che sente come se questi sogni non siano veramente possibili. Qualcuno o qualcosa ti ha fatto capire presto che la vita è dura… altro che sogni!

Forse dovresti provare anche il nostro test che ci dice quanto e se lotti per i tuoi sogni . Se hai ancora speranza di farcela, vuol dire che non è tutto perduto. I tuoi sogni non sono solo fantasie: puoi sicuramente trasformarli ancora in realtà.

Devi solo smettere di ascoltare le persone che ti tirano giù!

Ci sembra che tu, piuttosto che avere sogni, abbia solo responsabilità e doveri in testa.

Di certo sei una persona pragmatica, che non vede l’ora di avere del tempo libero per sognare. Peccato che questo tempo libero non arrivi mai!

Sei una persona che si fa carico dei problemi di tutti oltre che dei suoi e che non riesce proprio a stare con la testa fra le nuvole.

Ci dispiace vedere che, nel nostro test del sognare in grande, tu preferisci… rimanere fuori dalla “competizione” e non sognare per niente.

Che ne dici: vale la pena staccare un po’ la testa e pensare solo alle tue fantasie una volta ogni tanto?

