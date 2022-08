Con loro tutto è privo d’importanza: sono i segni più leggeri dell’oroscopo!

Discussioni serie? Neanche per sogno: i segni zodiacali più leggeri dell’oroscopo non hanno tempo per concretezza e serietà. Devono divertirsi!

Diciamoci la verità. Ci sono persone a cui non puoi affidare non diciamo una confidenza importante ma neanche un pensiero profondo passeggero.

Il motivo? Sono troppo “leggere” per fare caso a qualsiasi cosa che non sia in superficie e che non si possa toccare con mano!

Oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti se ci hanno messo loro lo zampino: che ne dici, ti va di scoprire questa classifica dell’oroscopo?

I segni zodiacali più leggeri di tutto l’oroscopo: scopri se ci sei anche tu nella classifica di oggi

Quante volte ti è capitato di sentirti veramente leggera?

Hai presente quella sensazione, quando sei libera da tutte le responsabilità ed i problemi e puoi essere, per qualche minuto, solo te stessa?

Come una bambina, non hai niente a cui pensare. Che sollievo!

Bene, pensa che ci sono persone che si sentono sempre così. Come chi sono: sono i segni zodiacali più leggeri di tutto l’oroscopo!

Scopriamo subito se ci sei anche tu nella classifica dell’oroscopo: ehi, non è che a volte sei un poco superficiale?

Gemelli: quinto posto

Mettiamo i nati sotto il segno dei Gemelli al quinto posto della nostra classifica di oggi perché le persone dei Gemelli possono essere incredibilmente leggere.

Certo, è strano: considerata quanta “pesantezza” i Gemelli mettono nel resto della loro vita.

La realtà è che, spesso, i Gemelli sono persone assolutamente leggere nella vita: prendono tutto come viene ed anche con una certa spontaneità.

(Sarà per questo che sono anche, a sorpresa, tra i segni zodiacali più spontanei di tutto lo zodiaco?).

Toro: quarto posto

Come? I nati sotto il segno del Toro sarebbero persone leggere? Ma è mai possibile?

Sembra sempre che prendano tutto con estrema serietà, senza mai lasciarsi andare ad un poco di leggerezza… vero?

La realtà, cari Toro, è un’altra. Siete persone profondamente leggere, che cercano di compensare questa loro leggerezza con un’estrema “pesantezza”, nei modi e nei ragionamenti.

Insomma: cedete ogni tanto alla vostra voglia di essere liberi e felici… senza problemi!

Pesci: terzo posto

Per i nati sotto il segno dei Pesci è facile essere persone leggere.

Tutti gli dicono che non sanno proprio dove i Pesci abbiano la testa e, spesso, vengono accusati di camminare sui proverbiali… tre metri sopra il cielo!

I Pesci sono persone che adorano la leggerezza. Per loro è importante avere sempre la testa per aria perché credono che preoccuparsi delle brutture della vita non faccia altro che attirarne altre.

Provate a parlare con i Pesci di qualcosa di serio: vi sfidiamo! (Ma non troppo: i Pesci sono anche nella classifica dei segni zodiacali più arrivisti di tutto l’oroscopo!)

Sagittario: secondo posto

I nati sotto il segno del Sagittario sono nella nostra classifica di oggi.

Che cosa ci volete fare: sono fatti così!

Chiunque abbia avuto a che fare con un Sagittario sa bene che, quando volete parlargli di qualcosa di serio, non c’è assolutamente verso di piegarlo alle vostre richieste.

I Sagittario sono persone assolutamente convinte di non dover avere niente che gli pesi addosso o sulle spalle. Un Sagittario è generalmente una persona circondata da amici ma anche molto solitaria ed indipendente. Nessuno può gravare il Sagittario dei propri pesi e, anche volendo, il Sagittario non lo rende possibile. Sono persone estremamente leggere.

Provare per credere!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più leggeri di tutto l’oroscopo

Al primo posto della classifica dei segni zodiacali più leggeri abbiamo i nati sotto il segno della Vergine.

Colpo di scena, vero?

La Vergine sembra una persona sempre estremamente seria e compassata, che non vuole avere niente a che fare con nessuno e che ha sempre un suo piano in mente.

La realtà dei fatti è ben diversa: la Vergine è un segno che ha sempre voglia di divertirsi e che, soprattutto quando non si parla del suo lavoro, è in grado di prendere tutto (ma veramente tutto) con leggerezza!

Sentimenti (altrui), rapporti, emozioni: per la Vergine niente è troppo sacro e tutto si può prendere… con una scrollata di spalle!

Ehi, questo è sia un bene che un male: a chi ha a che fare con la Vergine la sentenza!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.