Ecco i segni recidivi in amore, tornano sempre dall’Ex

Gli astri ci rivelano chi sono i 3 segni zodiacali che dopo una rottura tendono a dare una seconda possibilità all’ex.

Ci sono alcune persone che si lasciano ma continuano a vivere col pensiero della relazione finita e il cuore spezzato. Fanno fatica a voltare pagina, a vivere da single rinunciando alle abitudini di coppia. Col passare del tempo per loro diventa sempre più chiara l’unica cosa da fare per colmare quel disagio: dare una seconda possibilità all’EX.

Se fai parte dei segni della classifica di oggi ammetterai di essere una di quelle persone che non riescono a dimenticare l’Ex e non hanno idea di come affrontare la rottura e avviarsi verso la ripresa. La loro unica opzione plausibile sembra quella di riconsiderare la possibilità di riprovarci.

Ecco i segni zodiacali che tornano quasi sempre con l’ex

Il nostro segno astrale ci conferisce caratteristiche uniche, come l’inflessibilità. Ci sono persone che quando prendono una decisione definitiva non tornano indietro anche se fa male. Presa la decisione sono consapevoli che per quanto faccia male era inevitabile ed era anche la cosa più giusta e sensata da fare. Sulla base di ciò affrontano i giorni successivi alla rottura con il dolore e la delusione del fallimento nel cuore ma non demordono e non tornano sui loro passi. Non si può certo dire che sia lo stesso per i segni della classifica di oggi che piuttosto che voltare pagina preferiscono tornare sui loro passi.

Ecco i segni che resistono all’impulso di tornare dall’ Ex:

Vergine

I nativi della Vergine fanno fatica a separarsi da una persona con la quale hanno avuto una relazione. Allo stesso modo preferiscono fare l’ amore con una persona con la quale fanno coppia fissa piuttosto che con un partner occasionale. Questo segno preciso e puntiglioso e tendente a stati d’ansia, sente il bisogno di sentirsi al sicuro e confortato dal partner. Fanno fatica a ricominciare e soprattutto a dimenticare il loro ex. Alcuni giorni di solitudine saranno sufficienti per far salire la nostalgia a livelli vertiginosi e correre dal partner alla sua prima insistenza.

Pesci

Il Pesci è un segno molto sensibile, sognatore, fantasista. Quando è in coppia carica la sua storia d’amore di scenari degni delle favole e si aspetta un per sempre felici e contenti. La rottura non fa parte del progetto d’amore. Si illudono fin da subito che il loro progetto di vita a due si valido. Il Pesci si convince ben presto che nel loro incastro perfetto nessuno dei partner è sostituibile, e sognano di tornarci insieme. Faranno in modo di tornare a flirtare con l’ ex per riconquistarlo e dato che lo conoscono molto bene sanno bene come muoversi per tornare insieme a lui.

Cancro

Il cancro è tra i segni più empatici dello zodiaco. Quando si lascia col partner crolla, soprattutto perchè perde la possibilità di realizzare il suo sogno di creare una famiglia. Presi dalla morsa della nostalgia e dal desiderio di voler riconquistare il partner vive nei ricordi che lo legano all’Ex. Lasciarsi è drammatico per loro, più che per gli altri segni. Il Cancro inoltre detesta stare da solo e per colmare il vuoto non vedrà altra soluzione che quella di tornare sulla decisione della separazione. Meglio tornare con qualcuno che conoscono che ricominciare tutto da capo con un estraneo.