Quali informazioni devi mettere SEMPRE sulla targhetta del tuo bagaglio?

Sei in partenza ma non sei sicura di aver inserito le informazioni necessarie sulla targhetta del bagaglio? Te lo diciamo noi!

Se stai pianificando un viaggio probabilmente la targhetta del bagaglio è l’ultima cosa a cui stai pensando. Ma in realtà è un elemento da non trascurare, perché in caso di smarrimento della valigia, potrà tornare estremamente utile.

Perciò è necessario inserire le giuste informazioni se si voglio avere più probabilità di recuperare i propri effetti personali.

Cosa inserire sulla targhetta del bagaglio

I bagagli, se includono le corrette informazioni, possono essere rapidamente identificati in caso di smarrimento o furto. Inoltre, con tanti tipi di bagagli simili, le etichette possono anche assicurarti di prendere quello giusto dal nastro trasportatore.

Con le informazioni che inserisci sulla targhetta, il personale della compagnia aerea deve essere in grado di contattarti facilmente nel caso in cui il bagaglio venga maneggiato in modo scorretto o smarrito. Scopriamo allora quali informazioni includere sulla targhetta del bagaglio e quali invece escludere.

Nome: Assicurati di includere il tuo nome, preferibilmente quello scritto sul biglietto aereo o sulla carta d’imbarco. Se viaggi con la tua famiglia o con più valigie, è consigliato inserire il nome di un contatto principale su tutti i bagagli.

Numero di cellulare: Da inserire a patto che il cellulare possa essere contattato nella zona in cui si sta viaggiando. Questo è spesso il modo migliore per essere contattati dalle compagnie aeree. Se viaggi all’estero, assicurati di includere il codice del paese oltre al prefisso e al numero di telefono.

Numero di telefono dell’hotel o della destinazione: Molte persone includono il numero di telefono dell’hotel o della destinazione anche sulle etichette dei bagagli. Questo può essere particolarmente utile se non hai accesso al cellulare nella zona in cui stai viaggiando, o nel caso in cui la batteria del tuo telefono si scarichi. Ricordati inoltre di inserire il codice del Paese se viaggi fuori Italia.

Numero di telefono alternativo: Se si soggiorna in più di una struttura durante il viaggio, puoi aggiungere anche un numero di telefono alternativo, come una linea di posta vocale o qualcuno di cui ci si può fidare per ricevere i messaggi al tuo posto. Includi il prefisso e il numero di telefono, nonché il codice del Paese se viaggi all’estero.

Indirizzo e-mail: Può essere utile se si ha accesso alla posta elettronica durante il viaggio. Le e-mail della compagnia aerea possono essere stampate per avere un riferimento e una conferma della comunicazione.

Anche se queste informazioni sono strettamente consigliate, altre sono considerate controverse in termini di sicurezza di viaggio.

Numero di telefono di casa: I numeri di telefono di casa sono considerati controversi, poiché i potenziali ladri potrebbero accedere all’indirizzo con una ricerca inversa del numero di telefono. Potresti quindi scegliere di inserire un numero di cellulare, un telefono di destinazione o un numero di telefono alternativo su un lato e un numero di telefono di casa sul retro insieme a un indirizzo e-mail. Così facendo sarai in grado di coprire tutte le basi in termini di informazioni di contatto.

Indirizzo di casa: Alcuni ritengono che fornire il proprio indirizzo di casa possa essere pericoloso, in quanto potrebbe far capire ai potenziali ladri che la casa è vuota. Altri ritengono invece che indicare il numero di telefono e/o l’indirizzo di casa sia pratico. Questo nel caso in cui il bagaglio venga smarrito, maneggiato male o rubato durante il viaggio di ritorno. E quindi ciò consente al personale di contattarti e/o di spedire i bagagli all’indirizzo di casa. Se desideri inserire un indirizzo, ma preferisci non includere quello di casa, come alternativa puoi aggiungere l’indirizzo dell’ufficio se lavori fuori casa.

In ogni caso, decidere quante e quali informazioni inserire sulla targhetta del proprio bagaglio è una scelta personale. Tuttavia, tieni presente che l’obiettivo principale è quello di renderla identificabile e di garantire che siano disponibili le informazioni di contatto più accurate e rilevanti.