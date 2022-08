Sei rilassato o preoccupato? Questa semplice immagine svela la verità

By

Credi di essere pronta per il test della preoccupazione? Scopriamo insieme se, in questo momento, ti stai godendo le ferie oppure no.

Ehi, ehi, non vi arrabbiate: lo sappiamo che non tutti sono in ferie a metà Agosto!

(Compresi noi, ovviamente: chi pensiate che scriva questi articoli?).

Oggi abbiamo deciso di proporti un test della personalità che vuole capire se sei più rilassato o preoccupato. Puoi provarlo sia che tu sia in vacanza, sia che tu sia in un attimo di pausa durante il lavoro. Che ne dici: giochiamo subito?

Test della preoccupazione: dicci cosa vedi nel quadro per scoprire se sei rilassato

Anche se sei al lavoro, diciamoci la verità: la metà di Agosto dovrebbe essere un momento rilassante!

L’estate è nel suo pieno e tu puoi sempre staccare e correre al mare se lo vuoi.

Cosa te lo impedisce?

Il test della preoccupazione, forse, che è qui per dirci tutto su di te e su come ti senti.

Devi solo dirci che cosa vedi nel quadro che ti abbiamo proposto qui sopra!

Allora: sei pronta a scoprire quanto sei rilassata o quanto sei stressata?

Iniziamo subito!

hai visto la donna che si copre con un lenzuolo : per quanto sia sorridente e rilassata (e probabilmente in vacanza), la donna che si copre è un elemento che ci parla di preoccupazione.

Quello che hai visto nel nostro test della preoccupazione , infatti, è quasi una proiezione di te stessa. Ti stai coprendo e non perché il problema sia stare nuda ma perché senti un’irrequietezza strana, come qualcosa che veramente ti turba.

Evidentemente c’è qualcosa che ti sta destabilizzando e che non riesci veramente a mettere a fuoco. (Ehi, non è che dovresti provare anche il nostro test dell’equilibrio, per scoprire quanto sei sbilanciata nella vita ?).

Qualcosa ti sta veramente creando dei problemi e ti fa sentire come se ci fosse una spada di Damocle che pende sulla tua testa.

Per questo motivo, nell’ultimo periodo, ti stai chiudendo a riccio. Come se ti dovessi proteggere da qualcosa!

Noi non possiamo far altro che augurarti il meglio e consigliarti anche di provare il nostro test della calma : magari è meglio sapere dove trovare la tua per imparare a rilassarti meglio!

In questo momento, infatti, sei assolutamente deciso a lasciarti andare e a vivere il meglio possibile la tua vita.

Sei una persona che non si fa problemi ad andare avanti, qualsiasi cosa le succeda nella vita.

Per questo motivo, quindi, in questo momento particolare sei assolutamente rilassata e tranquilla: non c’è niente, o quasi, che potrebbe metterti in vera difficoltà!

Visto che sai di essere pronta a tutto, è facile essere rilassata. Qualsiasi cosa ti succederà, nella vita, saprai gestirla di conseguenza. Non ti stressi per il futuro e non pensi alle possibili catastrofi che potrebbero succedere.

Continua così ma non perdere di vista anche le conseguenze delle tue azioni: è vero che a tutto c’è rimedio ma i “rimedi” possono non essere sempre fantastici!

