Che tipo di amore estivo ti farebbe davvero bene? Scoprilo con questo test!

Con questo test della personalità ti aiuteremo a immaginare l’amore estivo perfetto per te: cosa ti renderebbe davvero felice?

In estate abbiamo molti meno impegni e anche molto più tempo da dedicare all’amore. Proprio in questa stagione quindi si moltiplicano le avventure romantiche, gli amori estivi e le piccole cotte che fanno battere il cuore a tutte le età.

Il tipo di relazione che inconsciamente sogniamo e cerchiamo in estate dice moltissimo del nostro carattere ma anche delle nostre priorità e di ciò che ci manca di più in un determinato periodo.

Se hai una vita noiosa e monotona probabilmente sei in cerca di qualcosa di piccante per ravvivare un po’ le cose, mentre se stai uscendo adesso da una delusione d’amore probabilmente hai il profondo desiderio di incontrare qualcuno che possa donarti un amore sincero.

Si tratta di bisogni così profondi che spesso non sappiamo nemmeno di averli perché tendiamo a sopprimerli, a nasconderli per non pensarci. Per questo motivo può essere interessante scoprire con un gioco quali sono i desideri più profondi della tua anima romantica in questo momento!

Test Personalità dell’Amore Estivo

Per eseguire questo test ti chiediamo solo di scegliere tra una delle immagini che ti proponiamo e scegli istintivamente quella che ti trasmette un’emozione più positiva. Non ragionare troppo sulla tua scelta o il test non sarà efficace!

1 – Tortina con crema di cioccolato e fragole

I dolci, ma in particolare il cioccolato, sono associati spesso alla passione amorosa e al benessere che proviamo quando siamo innamorati o proviamo una forte attrazione sessuale per qualcuno. Quando al cioccolato si abbinano le fragole, con un sapore dolce e pungente allo stesso tempo, è il top!

Se hai scelto la tortina significa che ciò di cui senti più il bisogno in questo momento della tua vita è una storia piena di passione!

Non importa che duri una sera, una settimana, un mese o tutta la vita: senti il bisogno di emozioni forti e questa sarà proprio l’estate in cui potresti davvero “mordere il frutto proibito”! Lasciati andare e divertiti: si vive una volta sola!

2 – Coppia abbracciata

Questa immagine di coppia trasmette affetto, protezione, complicità e amore. Insomma, si tratta di tutti i sentimenti che dovrebbero far parte di un rapporto di coppia solido e sincero.

Si tratta probabilmente dell’ideale assoluto di legame romantico. Tutti vorremmo dividere la nostra vita, anche un breve periodo di essa, con una persona che ci faccia sentire amati e protetti.

Se hai scelto questa immagine significa che ciò di cui senti maggiormente la mancanza è il legame con una persona di cui puoi fidarti ciecamente.

Probabilmente nel corso delle tue ultime storie hai avuto modo di incontrare solo persone che non ti hanno mai trasmesso questa sicurezza, quindi il tuo inconscio ti spinge a cercarne una che possa trasmetterti queste sensazioni.

Stai molto attenta: è facile illudersi che una persona qualsiasi sia la persona giusta quando si sta attraversando un periodo difficile in cui ci sentiamo sole e in balìa di persone inaffidabili. Non lanciarti tra le braccia del primo che passa: potresti rimanere molto delusa!

3 – Lettera d’amore

Una lettera d’amore è sicuramente uno dei più grandi riconoscimenti che si possano ricevere da qualcuno. Un messaggio del genere esprime ammirazione e devozione, desiderio e affetto.

Quando qualcuno ci invia una lettera d’amore ci mette su un piedistallo, ci dice che nel suo cuore non c’è nessuno più importante o migliore di noi.

Sicuramente un riconoscimento del genere fa bene alla nostra autostima. Leggendo le parole di un ammiratore o di qualcuno che si sta dichiarando ci sentiamo sicuramente lusingate, desiderate.

Se hai scelto questo simbolo significa che quello che ti farebbe davvero bene è un amore romantico. Forse non ti sei sentita abbastanza apprezzata nelle storie d’amore che hai vissuto fino a questo momento della tua vita, e ora senti la necessità di ricevere complimenti e conferme dalla persona che hai accanto.

4 – Martini e Discoteca

Trascorrere la serata sorseggiando cocktail e scatenandosi in discoteca rappresenta probabilmente la serata ideale per chi vuole divertirsi e passare qualche ora senza pensieri.

Si tratta di un tipo di divertimento che piace agli adolescenti e ai giovani ma che anche da adulti può assicurare qualche ora di serenità in cui lasciarsi i problemi alle spalle.

Se hai scelto questa immagine significa che l’amore di cui hai davvero bisogno in questo periodo è quello allegro e spensierato.

Probabilmente non sei nello stato d’animo adatto a coltivare o a costruire una storia seria o una relazione lunga e impegnativa con qualcuno. Al contrario, hai soltanto bisogno di leggerezza.

L’estate è il momento perfetto per le classiche “storie di una sera”, ma anche per storie più lunghe che si protraggono per qualche giorno o qualche settimana senza scavare troppo a fondo nei nostri sentimenti.

Si dice che questo genere di storie non siano una bella cosa: chi le cerca è visto come un eterno adolescente o come un immaturo che non vuol mettere la testa a posto. Per quanto (in parte) questo possa essere vero, tutti abbiamo diritto a vivere la vita come vogliamo, compresi i momenti di leggerezza! Sentiti libera di sperimentare!