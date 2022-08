A loro non puoi farla: questi segni sono i più furbetti dell’oroscopo

Non sono né veramente furbi e né veramente tonti: sono i segni zodiacali più furbetti di tutto l’oroscopo. Tu sei tra loro?

Hai mai conosciuto il proverbiale “furbo di tre cotte?”.

Sai abbastanza bene di chi parliamo: quella persona che crede di essere furba ma, purtroppo per lei, non lo è poi così tanto.

Non fanno altro che cercare sotterfugi e scappatoie e finiscono, spesso, per rendersi un poco ridicoli agli occhi degli altri.

Non vuoi sapere di chi parliamo?

I segni zodiacali più furbetti di tutto l’oroscopo: ci sei anche tu tra loro?

Non abbiamo pensato alla possibilità peggiore.

Non è che ci sei anche tu tra i segni zodiacali più furbetti di tutto l’oroscopo?

Hai presente sicuramente di chi parliamo. Sai quella collega o quell’amico che non fa altro che inventare scuse, parlare di cose che non esistono e riempirsi la bocca di elaborate e fantasiose bugie per evitare di fare quello che vorrebbe?

Ecco, potrebbe essere uno dei segni zodiacali più furbetti di tutto l’oroscopo. I furbetti credono di essere veramente intelligenti: quello che non sanno è che tutti vedono il loro gioco ma li lasciano perdere per… quieto vivere.

Che ne dici: scopriamo chi c’è tra le prime cinque posizioni di questa particolare classifica dell’oroscopo?

Cancro: quinto posto

Cari amici del Cancro, dobbiamo proprio dirvelo.

Nonostante siate anche nella classifica dei segni zodiacali più manipolatori di tutto l’oroscopo, ci vuole veramente poco a vedere “tra le righe” delle vostre bugie!

Siete fortunati perché la vostra furbizia spesso e volentieri vi salva da situazioni peggiori. Leggete prima degli altri come andrà a finire qualcosa e ve ne tirate fuori sentendovi furbissimi; gli altri spesso vi “scoprono” ma, alla fine, riconosceranno che se ve ne siete tirati fuori (anche in maniera “furbetta”), voi Cancro avete comunque fatto la scelta migliore!

Ariete: quarto posto

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che non riescono veramente a smettere di provare a fare i furbi.

I risultati, però, spesso sono un poco scarsi!

Gli Ariete, infatti, sono persone che non si fanno proprio problemi a comportarsi come i più “furbetti” in qualsiasi situazione.

Credono di essere sempre un passo avanti a tutti gli altri e non sanno che, spesso, le persone che vorrebbero veramente ingannare sanno benissimo che cosa stia succedendo!

Gemelli: terzo posto

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, essere dei “furbetti” non è qualcosa che mettono in conto o che fanno consciamente.

Semplicemente, ad un certo punto, i Gemelli si sono resi conto che mentendo o manipolando possono veramente raggiungere dei risultati!

Ecco, quindi, che per i Gemelli è diventato quasi normale affrontare la vita in maniera “da furbi”.

Sono sempre pronti a fare qualcosa di nascosto, alle spalle degli altri, a complicare situazioni e rapporti per il gusto di non dover affrontare di petto qualcosa.

Per i Gemelli è sempre meglio comportarsi da “furbetti” invece che affrontare le conseguenze delle proprie azioni! Il risultato, spesso, è che i Gemelli faticano a guardarsi indietro, che devono bruciare ponti e tagliare rapporti con persone a cui volevano anche davvero bene!

Bilancia: secondo posto

Care Bilancia, siamo sicuri che vi sarete stupiti dal trovarvi al secondo posto della classifica dei segni zodiacali più furbetti di tutto l’oroscopo.

Diciamoci la verità, però: siete anche nella classifica dei segni zodiacali più ipocriti e anche quella, per quanto una sorpresa, era una classifica abbastanza veritiera, no?

La Bilancia, infatti, è un segno che finisce per diventare ipocrita o “furbetto”, a seconda dei casi, per colpa di un suo difetto principale.

Chi è nato sotto il segno della Bilancia vuole sempre piacere a tutti anche quando fa cose sgradevoli o fa cose principalmente per sé stesso.

Ecco perché, quindi, la Bilancia si comporta come una vera e propria furbetta: è abituata a cercare il sotterfugio per fare quello che vuole senza farlo sapere agli altri!

La Bilancia non vuole mai passare per la sciocca, per quella che va contro le regole o per la persona indisponente che, a volte, può essere.

Preferisce farlo di nascosto, comportandosi come una eterna adolescente e facendo delle figure veramente barbine a volte!

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più furbetti di tutto l’oroscopo

Ebbene sì, cari Capricorno, ci siete anche voi nella classifica dei segni zodiacali più furbetti di tutto l’oroscopo.

Anzi, non solo siete presenti: siete proprio al primo posto!

I nati sotto il segno del Capricorno sono persone che non possono veramente fare a meno di cercare sempre di raggiungere il risultato prendendo la strada più breve.

Per i Capricorno, infatti, essere i primi nella lista o della classifica è importantissimo!

Ecco perché cercano qualsiasi mezzo per raggiungere i loro traguardi, anche quelli più da “furbetti” che ci siano!

Peccato, cari Capricorno, che gli altri possano vedere da lontano la vostra smania di avere successo e che, spesso, vi lascino fare proprio perché siete talmente competitivi che è difficilissimo avere a che fare con voi quando perdete!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.