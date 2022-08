Fai questo test per scoprire che cosa arriveresti a perdonare al tuo partner

Cosa arriveresti a perdonare al tuo partner? IL test del perdono è qui per svelarcelo: che ne dici, ti va di provarlo insieme a noi?

Una relazione, lo sappiamo bene, non è fatta solo di petali di rosa.

Ci sono anche le spine e, a volte, sono proprio tante!

Ecco perché abbiamo pensato di proporti un test di personalità e di coppia che ci dica come affronti le varie spine che ti potrà capitare di incontrare sulla tua strada.

Sei pronta a scoprire fino a dove arriveresti a perdonare il tuo partner?

Test del perdono: dicci cosa hai visto prima e scopri quanto sai perdonare

Diciamoci la verità: avere una relazione vuol dire anche avere molta voglia di perdonare.

Non diciamo che, di default, tu debba aspettarti che il tuo partner ti dia fastidio, ti rovini la vita o abbia voglia di farti del male, assolutamente no.

Quello che intendiamo è che a volte capita di dover perdonare il proprio partner (così come lui dovrà perdonare te) e questo può portare a dei problemi non indifferenti.

Per questo motivo, quindi, abbiamo pensato di proporti il test del perdono.

Dovrai solo dirci che cosa vedi nel quadro che ti proponiamo qui sopra e noi ti sveleremo fino a dove arriveresti a perdonare il tuo partner.

Che ne dici: è meglio saperlo prima di impelagarsi in una relazione troppo seria?

hai visto le scale : uno dei più classici simboli di collegamento tra cielo e terra, tra peccati e santità è quello che ha attirato prima il tuo sguardo.

La scala! Come si fa a non vedere la sua curva sinuosa, che si estende verso l’alto?

Nel test del perdono, possiamo dirti che sei una persona capace veramente di perdonare molto, questo è certo. Non tutto, però, forse!

Sei una persona che è molto brava a mettere sul piatto della bilancia gli avvenimenti; per ogni cosa che fa il tuo partner, tu ne fai una uguale e viceversa.

Perdoni il giusto, quello che perdoneresti anche a te stessa. Ci sono dei limiti, però, che non riusciresti proprio a superare.

Diciamo che perdoni quanto basta; secondo il tuo personale giudizio, ovviamente!

hai visto gli elementi architettonici (come i mattoni colorati o gli archetti) : nella tua mente (e nel test del perdono) c'è l'idea di cambiamento e di passaggio.

Sei una persona che coglie gli elementi che si modificano, che cambiano, che parlano di aperture e di possibilità.

Insomma: non sei proprio portata al perdono!

Per quanto tu sia una persona decisamente libera, che fa spesso quello che vuole, non ti piace che gli altri possano fare altrettanto.

Sei molto rigida quando si tratta di perdonare e non lo fai con leggerezza. Forse dovresti provare anche il nostro test dell’emotività nella coppia per capire quanto e se sei tu quella… meno emotiva nella coppia !

hai visto il cielo stellato : un cielo pieno di stelle, una nebulosa che si racchiude e rigira su sé stessa. Insomma, hai visto qualcosa di veramente meraviglioso nel quadro di oggi!

Ma che cosa vuol dire, nel nostro test del perdono?

Vuol dire che devi fare il nostro test dell’equilibrio per sapere se e quanto la tua vita è sbilanciata !

Te lo diciamo perché è evidente che tu sei una persona capace di perdonare tutto a tutti! Non ti importa che gli altri perdonino te ma è certo che sei una persona capace di fare di tutto per gli altri. Perdoneresti qualsiasi cosa, anche quella peggiore.

Chi ti ha vicino è sicuramente fortunato ma noi ci preoccupiamo per te: perché sei così remissiva e lasci che gli altri facciano letteralmente quello che vogliono?

hai visto le persone con il lume in mano (o anche solo una): il tuo sguardo è stato attirato da un elemento che pochissime persone vedono.

Ci sono delle figure che salgono le scale, che si possono intravedere attraverso gli archi!

Se le hai notate, c’è una buona possibilità che tu sia capace di perdonare ma solo determinati aspetti specifici, che hai chiarito ben prima di iniziare la relazione.

Sei una persona che ama la verità e che detesta l’idea che gli altri possano mentirle. Ecco perché, quando si parla di perdono, non esiti a concederlo ma solo per quello che avevi già detto avresti perdonato.

Non ti interessa perdonare chi sa di farti del male e lo fa comunque: tu sei chiara, precisa, onesta e trasparente e ti aspetti dagli altri lo stesso trattamento!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.