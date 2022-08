Occhio all’orologio: questi segni zodiacali detestano i ritardatari!

I segni zodiacali che detestano i ritardatari sono persone che non perdonano. Che ne dici: ti va di scoprire la classifica di oggi dell’oroscopo?

Quante volte ti è capitato di arrivare in ritardo da qualche parte e di trovare di fronte a te un inflessibile addetto ai lavori (fosse esso la maschera di un cinema, un professore universitario, un autista dell’autobus o un impiegato di un negozio), pronto a rovinarti la giornata?

Bene (o meglio, male!) ci sono ottime possibilità che la persona in questione si trovi nella classifica di oggi dei segni zodiacali. Pronta a scoprire di chi parliamo?

I segni zodiacali che detestano i ritardatari: ecco le prime posizioni in classifica

Ci sono persone che non possono veramente farne a meno: i ritardatari li fanno uscire fuori dai gangheri!

Eh sì, la classifica di oggi dell’oroscopo analizza quali sono i cinque segni zodiacali che detestano i ritardatari (dal profondo del loro cuore).

Sicuramente hai conosciuto anche tu una persona nata sotto uno di questi segni: solo che non lo sapevi ancora!

Allora: pronti a sapere se chi vi circonda ha un odio viscerale per chi fa tardi?

Vergine: quinto posto

Nonostante i nati sotto il segno della Vergine siano persone particolarmente precise (non a caso sono nella classifica dei segni zodiacali più precisi fra tutti), si guadagnano solo un quinto posto nella classifica di oggi.

Sì, è vero che la Vergine detesta con tutto il cuore i ritardatari! D’altro canto, però, è anche vero che la Vergine capisce a fondo tutte le persone che sono dei veri e proprio perfezionisti e che, quindi, potrebbero essere in ritardo per svariati altri motivi. Insomma: tra “perfetti” ci si capisce!

Ariete: quarto posto

Tanto indulgenti con sé stessi, quanto inflessibili con gli altri.

Non fate mai tardi quando avete a che fare con un Ariete!

I nati sotto questo segno, infatti, sono persone assolutamente in grado di inalberarsi quando si tratta di ritardatari e di ritardi.

Non dei loro, ovviamente. I ritardi degli Ariete sono sempre e assolutamente giustificati. Quelli degli altri, invece, assolutamente no e gli Ariete ve li faranno pesare come non mai!

Capricorno: terzo posto

Per i nati sotto il segno del Capricorno è semplice essere nella classifica di oggi.

Nonostante, infatti, a volte i Capricorno possano essere in ritardo, capita spesso che quando si trovano ad aspettare gli altri i Capricorno diventino veramente rabbiosi.

Il tempo è denaro e il tempo dei Capricorno è importantissimo per loro.

Aspettare i comodi altrui è in grado di farli diventare veramente smaniosi e poco felici; avete presente come può essere un Capricorno irritato, vero?

Meglio fare attenzione, quindi, quando prendete un appuntamento con un Capricorno. Quando si agitano finiscono per diventare persone veramente difficili da affrontare!

Bilancia: secondo posto

C’è un motivo se i nati sotto il segno della Bilancia sono persone che non si trovano nella classifica dei segni zodiacali più approssimativi di tutto l’oroscopo.

Nonostante il loro sorriso sempre aperto e sincero e il loro modo di fare che mette tutti quanti a loro agio, i nati sotto il segno della Bilancia detestano i ritardatari!

Aspettare che qualcuno arrivi, per la Bilancia, è praticamente uno degli incubi peggiori che ci siano al mondo.

Sentirsi inutili, poco considerati, da soli mentre tutti gli altri li giudicano. Anche se fanno buon viso a cattivo gioco (come sempre, dopotutto, nella vita) i nati sotto il segno della Bilancia si legano veramente al dito ogni ritardo.

Fate attenzione: in un modo o nell’altro troveranno il modo di farvela pagare!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che detestano i ritardatari

Al primo posto della nostra classifica di oggi, ci sono tutti i nati sotto il segno del Cancro.

Cari Cancro, è proprio vero: siete voi uno (anzi, il primo!) dei segni zodiacali che detestano i ritardatari!

Per i Cancro, quando qualcuno è in ritardo, succedono numerose cose. La prima di tutte è che i Cancro si preoccupano: perché quel qualcuno è in ritardo? Che cosa è successo? Le varianti sono infinite: dalla tragedia irreparabile all’idea di essere stati abbandonati o dimenticati, i Cancro vagliano qualsiasi opzione.

Appena, poi, il ritardatario si presenta, magari con un sorriso sornione sul viso, i Cancro si arrabbiano immediatamente. E sappiamo tutti com’è la rabbia dei Cancro!

Per i nati sotto questo segno non c’è niente di più importante dei rapporti emotivi con le altre persone. Quando qualcuno fa ritardo, i Cancro sentono di essere stati messi in una posizione di secondo piano e, possiamo assicurarvelo, questo non gli piace per niente!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.