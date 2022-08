Un po’ torta salata, un po’ focaccia: mettere le mani in pasta è bellissimo

Cucinare divertendosi è possibile e alla portata di tutti: la schiacciata con le zucchine piacerà molto anche ai bambini

Ideale come antipasto, piatto unico, per un buffet o in pranzo leggero al lavoro, la schiacciata con le zucchine è una vera scoperta. Una via di mezzo tra una torta salata e una focaccia, partendo da questa base possiamo arricchirla con salumi, altri formaggi.

Ecco passo dopo passo tutto quello che dobbiamo fare per accontentare tutti, anche i bambini.

Schiacciata con le zucchine, anche in freezer

La schiacciata con le zucchine è buona anche da congelare. Porzioniamola e infiliamola nei sacchetti gelo, poi via in freezer: al momento del bisogno basterà riscaldarla in forno, nel microonde o anche nella friggitrice ad aria.

Ingredienti:

300 g farina 00

200 g farina di Kamut

6 g lievito di birra

4 g zucchero di canna

4 zucchine medie

300 g di provola

2 rametti di maggiorana

3 cipollotti

olio extravergine d’oliva q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione

Spuntiamo e laviamo le zucchine, poi sbucciamole con il pelapatate. La buccia ricavata non deve essere buttata, perché in cucina tutto si può riciclare con un po’ di fantasia. Versiamola in un frullatore con 60 ml di acqua e le foglie di un rametto di maggiorana. Poi frulliamo tutto fino ad ottenere una crema.

Sciogliamo il lievito e lo zucchero di canna in altri 350 ml di acqua a temperatura ambiente. Poi aggiungiamo anche la purea di bucce frullate e mescoliamo bene.

Setacciamo bene le farine in una ciotola ampia e poi versiamo nella ciotola anche l’acqua mista alle zucchine. Mescoliamo con un cucchiaio di legno, oppure una spatola in silicone e poi aggiungiamo anche una presa di sale fino, girando ancora. Copriamo la ciotola con un telo umido e lasciamo lievitare l’impasto a temperatura ambiente per 40’.

Intanto che aspettiamo, tagliamo a pezzetti piccoli le zucchine già sbucciate e 2 cipollotti. Prendiamo una padella, versiamo un filo di olio e facciamo rosolare le zucchine insieme alle foglie dell’altro rametto di maggiorana, salandole e pepandole. Cottura veloce, al massimo 8-9 minuti a fuoco medio e poi spegniamo, tenendo da parte.

Passato il tempo di riposo, lavoriamo l’impasto per qualche minuto con le mani fino a quando diventa bello liscio e soffice. Facciamo una palla, rimettiamolo nella ciotola e versiamo un filo d’olio in superficie. Copriamo di nuovo con il telo e lasciamo lievitare ancora per 40’. Finita l’attesa, impastiamo una seconda volta e lasciamo lievitare, questa volta solo per 20’.

A quel punto dividiamo la base della schiacciata con le zucchine a metà. Stendiamo le due parti con le mani ottenendo due rettangoli larghi circa 25×35 cm: stendiamone uno su una placca da forno e distribuiamo sopra le zucchine. Completiamo con le fettine di provola, saliamo, pepiamo e copriamo con il secondo rettangolo di pasta.

Infine inforniamo la schiacciata con le zucchine a 220° per 12’, nella parte centrale del forno. Poi altri 10′ nella parte bassa e sarà cotta. Sforniamola e aspettiamo almeno 15 minuti prima di affettarla e servirla.