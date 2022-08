Lago di Garda: ecco la lista delle migliori cose da fare e da visitare

Stai pensando di visitare il Lago di Garda? Allora non dimenticarti di dare un’occhiata a queste bellezze del Nord Italia.

Se stai pensando di fare un salto al Lago di Garda non esiste momento migliore. Questo è il più grande lago italiano poiché si estende su tre regioni: Lombardia, Veneto e Trentino.

Infatti, comprende un paesaggio molto variegato, che comprende le Alpi e le valli del Veneto e della Lombardia. Perciò si tratta della destinazione perfetta per ogni tipo di viaggiatore, poiché offre un’ampia gamma di attività.

Le migliori attività da svolgere sul Lago di Garda

Il Lago di Garda, al contrario di quello che molti pensano, offre una grande varietà di attività, dagli sport acquatici alle gite in barca. Per non parlare dei parchi divertimento e delle tante attrazioni presenti nei dintorni del lago.

Per questo motivo, qui di seguito, troverai una lista delle migliori cose da fare e da visitare sul Lago di Garda, tra cui città e attrazioni da non perdere.

CASTELLO SCALIGERO, SIRMIONE

Il Castello Scaligero risale al diciottesimo secolo ed è un raro esempio di fortificazione lacustre. È anche uno dei castelli meglio conservati d’Italia, caratterizzato da due torri merlate e una porta che si affaccia sul lago. Si tratta dell’unica via d’accesso al centro storico.

GROTTE DI CATULLO, SIRMIONE

Questo sito è costituito da un’antica villa romana che si affaccia sul lago. Si suppone che sia appartenuta al poeta romano Catullo e che risalga al primo secolo a.C. Questa struttura è considerata il più importante esempio di villa romana del Nord Italia e vanta numerosi resti archeologici.

VITTORIALE DEGLI ITALIANI, GARDONE RIVIERA

Il Vittoriale degli Italiani è un complesso monumentale voluto dal poeta Gabriele D’Annunzio. È una sorta di città nella città, perché ci sono molte residenze, un parco, un auditorium e alcuni laghetti. Qui si trovano la tomba di D’Annunzio e la Nave Puglia, una nave la cui prua è rivolta verso il mare Adriatico. Inoltre, sulla collina dove si trova il mausoleo, si può godere di una splendida vista sul lago e sui dintorni.

ISOLA DI GARDA

L’Isola Borghese, conosciuta anche come Isola del Garda, è la più grande isola del Lago di Garda ed è situata nel comune di San Felice del Benaco. È una proprietà privata anche se è possibile prenotare una delle tante visite guidate organizzate dai proprietari dello stabilimento.

LIMONE SUL GARDA

Come suggerisce il nome, questa zona è famosa per l’agrumicoltura, dove i limoni sono i protagonisti del paesaggio. Su questa sponda del Lago di Garda si trova anche un’enorme macchia mediterranea, motivo per cui i limoni sono così diffusi. Il centro storico di Limone Sul Garda è molto antico, con vicoli, case colorate e piazzette. Tra le principali attrazioni, si possono visitare Piazza XX Settembre, la Basilica di San Nicolò e la Chiesa di San Pietro in Oliveto.

CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA

A Desenzano del Garda, la città più grande dei dintorni, si trova il suo castello. Si tratta di un edificio medievale che è un ibrido tra una fortezza e un borgo. Infatti, aveva lo scopo di proteggere la popolazione dagli attacchi esterni.

GARDALAND E PARCHI A TEMA

Il Lago di Garda è famoso anche per i parchi di divertimento, soprattutto sulla sponda veronese, dove si trova Gardaland. È il parco a tema più grande d’Italia e offre più di 30 attrazioni, adatte sia ai bambini che ali adulti. Durante il periodo estivo, da provare è il Caneva Aquapark che offre molti giochi d’acqua.

PESCHIERA DEL GARDA

In provincia di Verona, la cittadina è caratterizzata da un centro molto pittoresco, con il Monte Baldo sullo sfondo, i fiori e gli antichi edifici veneziani. Inoltre, la fortezza di Peschiera fa parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO.