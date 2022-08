La showgirl Elisabetta Gregoraci pare abbia un nuovo fidanzato. Ed è un volto non estraneo al pubblico…

Elisabetta Gregoraci ha finalmente trovato un nuovo compagno, dopo la tumultuosa e difficile separazione dall’ex marito Flavio Briatore. Solo qualche mese fa Elisabetta lamentava quanto fosse difficile per una donna nota come lei trovare l’anima gemella. Sembra però che i suoi tentativi di trovare un nuovo compagni di vita abbiano dato i loro frutti. Ecco chi è il nuovo fidanzato di cui tutti parlano!

L’ex moglie di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, ha trovato un nuovo fidanzato e i fan sono subito andati in brodo di giuggiole. I due sono stati avvistati in atteggiamenti molto intimi al Twiga, lo storico locale fondato diversi anni fa da Briatore e da Daniela Santanchè. Ma chi è l’uomo in questione? Un volto noti al grande pubblico, soprattutto per essere stato il fidanzato di un’altra famosa soubrette italiana…

Elisabetta Gregoraci, svelato il nome del nuovo fidanzato della showgirl

Dopo diversi anni da single, Elisabetta Gregoraci ha finalmente trovato un nuovo fidanzato. E l’uomo in questione non è certo nuovo agli ambienti dello show business.

Si tratta, infatti, di Giulio Fratini, un imprenditore toscano sui trent’anni che in precedenza aveva avuto una love story con la showgirl Roberta Morise. Fratini è azionista, in ambito immobiliare, della Holding Belvedere Angelico, ed è attivo anche nel settore alberghiero e in quello della green energy. Inoltre è il nipote del fondatore della Rifle Jeans. Insomma, una futura di tutto rispetto in campo imprenditoriale e al suo fascino Elisabetta (da sempre invidiata per il suo fisico eccezionale) pare non abbia proprio saputo resistere.

Pare, inoltre, che i due abbiano iniziato a seguirsi a vicenda su Instagram e che siano inseparabili. Sarà una semplice liaison estiva o tra i due nascerà qualcosa di più importante? Al momento nessuno dei due ha confermato o negato la relazione, ma pare che il loro rapporto stia diventando giorno dopo giorno più stretto. Finalmente la felicità, quindi, per la bella Elisabetta (che alcuni sospettano abbia fatto più volte ricorso alla chirurgia estetica). Staremo a vedere se la bella conduttrice deciderà di presentare la nuova fiamma al piccolo Nathan Falco, e una domanda sorge spontanea: come la prenderà Flavio Briatore?